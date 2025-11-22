美FAA警告！飛越委內瑞拉上空有風險　航班提前72小時通報

▲圖為美國福特號航空母艦打擊群駛向加勒比海。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國聯邦航空總署（FAA）21日對各大航空公司發布飛航警告，要求所有機師在委內瑞拉領空謹慎飛行，因為該國境內及周邊區域安全情勢惡化及軍事活動升高。目前所有美國航空公司被要求至少提前72小時向FAA提報航班計劃，不過並未禁止飛越委國上空的航班。

美聯社、路透報導，根據FAA，未明確的威脅可能對所有高度的飛機構成潛在風險，包括在該國起降的班機、甚至是停放地面上的飛機。該警告將維持90天有效期。

FAA表示，自從9月以來，委內瑞拉境內衛星導航系統（GNSS）受到干擾的情況增加，且委內瑞拉軍事戒備活動也越來越多，「委內瑞拉已經舉行多場軍演，大規模動員數千名現役及預備役人員」。

FAA說明，現階段並無跡象顯示委內瑞拉有意攻擊民航飛機，不過委國軍方擁有先進戰鬥機與多種武器系統，其飛行高度可達、甚至超越民航班機飛行高度，因此存在來自防空系統等潛在低空威脅。

美國航空班機已於10月停止飛越委內瑞拉，達美航空則稱已經停飛一陣子。前美國交通部監察長夏沃（Mary Schiavo）表示，FAA在軍事衝突發生時都會發布這類通知，希望能獲飛行員重視，「我不認為這一定代表即將發生任何形式的攻擊，但身為飛行員，我絕對會留意這項警告」。

FAA發布這項警告之際，川普正加大施壓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），美國也在該區域進行大規模軍事集結，包括調派福特號航空母艦（USS Gerald R. Ford），以及至少8艘軍艦與F-35戰機。另外，在9月以來，美軍已對加勒比海和東太平洋地區涉嫌運毒的船隻展開打擊行動，總計造成超過80人死亡。