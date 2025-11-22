灰熊突衝出攻擊！　加拿大小學生健行遭襲9傷、2命危

▲加拿大卑詩省發生灰熊襲擊事件，導致11人受傷，其中2人傷勢危急。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

加拿大卑詩省（British Columbia）北部小鎮貝拉庫拉（Bella Coola）22日發生灰熊襲擊事件，一群正在健行步道上進行戶外活動的學童與老師突然遭灰熊攻擊，導致11人受傷，其中2人傷勢危急。卑詩省政府已在當地全面搜捕這頭具攻擊性的灰熊，並在森林設置陷阱，盼盡快掌握其行蹤。

根據CNN報導，這起攻擊對象為努沙克民族（Nuxalk First Nation）經營的阿庫索爾克塔學校（Acwsalcta School）四、五年級的孩子，年齡約9至10歲。

卑詩省保育服務局（BC Conservation Officer Service）督察范達姆（Kevin Van Damme）指出，當時老師們拿起防熊噴霧試圖阻擋，「為了保護孩子，他們不惜把自己置於險境」，形容這起事件是他34年服務期間規模最大的一次熊襲。

卑詩省衛生服務局（PHSA）表示，受傷者中有2人情況仍然危急、另有2人受重傷；其餘7人在現場接受治療無需住院。由於家屬要求保密，當局並未透露住院傷者的年齡。當時許多人都衝上前想阻止灰熊、保護學生，其中一名男老師承受了最大攻擊，並被直升機緊急送醫。

事件發生後，校方緊急宣布停課一天，並在臉書發文讚揚教職員在「極其艱難的時刻」展現的勇氣。

學童家長舒納（Veronica Schooner）心有餘悸地說，孩子描述熊衝過身旁時近得甚至能感覺到牠的毛，但灰熊目標是其他師生，「牠從他身邊跑過去，卻是在追別人。」

舒納補充，部分孩子在老師抵抗過程中被噴到防熊噴霧，兒子因奔逃跛腳、鞋子沾滿泥巴，但最牽掛的仍是同學安危，「他一直哭，回家後馬上為朋友祈禱。」

努沙克民族稍早也警告居民，灰熊在攻擊後仍於地區內活動，警方及保育官員已武裝待命，提醒民眾待在室內避免上公路。

范達姆表示，搜捕小組已在貝拉庫拉附近架設多個陷阱，也正在詢問目擊者，追查這頭灰熊的動線，「我們會持續留在現場，直到確保社區安全。」