美國辣媽2度性侵女兒14歲男同學！親生女求重判　吃26年牢飯

▲雅瑪利諾性侵女兒的男同學，被判26年。（圖／Ascension Parish Sheriff`s Office）



記者王佩翊／編譯

美國路易斯安那州一名45歲「啦啦隊媽媽」因與女兒14歲男同學發生性關係，被法院重判26年有期徒刑。而她甚至還與其他至少5名少年互傳色情簡訊，惡劣行徑連她的親生女兒都在法庭上懇求法官給予母親最重刑罰。

根據WBRZ 2 電視台報導，45歲的雷安·雅瑪利諾（Leann Yammarino）承認與一名14歲少年發生性關係。受害少年與她的女兒同樣就讀於當地一所中學。不僅如此，雅瑪利諾也承認，自己還同時向另外5名14至16歲青少年傳送色情簡訊，包含自己的猥褻影片。

雅瑪利諾的親生女兒在庭上親自作證，她痛苦地向法官表示，「請給我母親最嚴厲的懲罰，她已經毀掉了我們全家的生活。」

法官針對雅瑪利諾 2 項「與未成年人發生性關係」的罪名各判10年，另對多項猥褻行為各判3年，所有刑期連續執行，總計26年。這意味著雅瑪利諾出獄時已超過70歲，且終生必須登記為性罪犯。

雅瑪利諾曾積極參與學校的啦啦隊，並自稱是「啦啦隊媽媽」，而她自從2024年7月被捕後，就一直被關押在監獄。在宣判過程中，雅瑪利諾不斷啜泣，頭部低垂。從警方所拍攝的拘捕照片可以看到，她雙眼通紅、滿臉淚痕，與平時光鮮亮麗的「辣媽」形象形成強烈對比。

這起案件始於2024年7月，當時受害的14歲男學生主動向警方舉報，指控雅瑪利諾從同年1月開始與他發生過2次性關係。隨後又有5名學生挺身而出作證，指控她傳送淫穢簡訊騷擾。

檢方強調，雅瑪利諾是危險人物，因為她的受害者都是未成年人，「這不是單一事件，所以我認為她確實構成威脅。」

ETtoday新聞網提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。