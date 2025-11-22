愛貓走丟10年奇蹟找回！美飼主「堅持1舉動」　成重逢關鍵

▲阿薩時隔10年終於成功回到主人身邊。（圖／翻攝自Facebook／Montclair Township Animal Shelter）



記者王佩翊／編譯

美國紐澤西州蒙克萊爾鎮動物收容所日前接到一隻流浪貓，經過晶片掃描後發現，這隻名為「阿薩」（Asa）的貓咪的主人目前住在紐約。對方則震驚表示，阿薩已經走失10年，他們一直以來都在苦苦尋找牠的下落，直到搬到紐約後，也沒有忘記把晶片資料更改成紐約的聯絡方式，沒想到真的能找回阿薩。

根據《紐約郵報》報導，紐澤西州蒙克萊爾鎮動物收容所在臉書上公開了這個神奇的故事。日前有一名好心民眾撿到一隻貓，並送到蒙克萊爾鎮動物收容所，收容所工作人員第一時間就替貓咪掃描了晶片，沒想到竟立即比對出飼主身分。

晶片資料顯示，這隻貓咪的飼主是肖恩·哈柏勒（Sean Haberle），隨即透過晶片資料綁定的電話號碼聯絡主人，沒想到真的找到貓咪的飼主，不過令人震驚的是，貓咪的飼主其實早就已經搬到紐約了。

哈柏勒回憶起當年的意外表示，當年阿薩從開著的紗窗逃出，爬進雨水排水溝中，他嘗試用梯子救貓，卻發生意外。他說，「我找到牠後，爬上不穩的梯子想救牠，但當我伸手時，貓咪嚇壞了，梯子瞬間倒下，我摔了下來，貓也跑掉了。」

失去愛貓後，哈柏勒一家人展開地毯式搜索，努力張貼尋貓啟事、聯繫各地收容所和獸醫院、每天在附近街區尋找，甚至在搬到紐約後，仍持續更新晶片註冊資料。他說，「我們總是希望能在某個地方見到牠，到處都找過了，但最終牠就是沒出現。」

即使多年過去，這家人仍念念不忘這隻貓咪。哈柏勒透露，「我和兒子大約1個月前還在聊這件事，想知道那隻貓到底怎麼了，牠真的是隻很貼心的貓。」

當收容所致電通知尋獲愛貓時，哈柏勒一家簡直不敢置信。他坦言，「我們以為這是某種詐騙，我太太還特地查證，結果竟然是真的。」收容所工作人員也興奮地表示，「我們打了每個收容所都夢想能打的那通電話。」

收容所強調，阿薩和哈柏勒一家人能夠重逢，全靠哈柏勒持續更新晶片資料，登記有效的電話號碼。工作人員藉此機會提醒寵物飼主務必正確註冊晶片資料的重要性。