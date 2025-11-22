唾液驗毒快篩上路！全台1夜查獲18件...開罰110萬　這毒品最泛濫



▲毒品唾液快篩取締毒駕上路，首日全台破獲18件，開罰110萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕，於20日正式上路，執法首日24小時內，全國警方共取締18件毒駕，開出罰單總金額高達110萬元，且車輛均當場遭移置保管並吊扣駕照，後續還將依據刑法及刑事訴訟法規定採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。

警方指出，經查全國警方執法首日所查18件毒駕案，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等六都地區均有查獲，另包括新竹市、雲林縣及嘉義市等縣市區域亦有毒駕案件，但其中仍係以台北及新北等北部都會區為最多(北市5件、新北4件)。

另查獲毒駕吸食毒品種類部份，則以安非他命9件最多，k他命2件次之，海洛因、依托咪酯及卡西酮各1件，另還有複合型吸食共4件(檢出兩種毒品以上)，成效相當卓越。

警方表示，毒品唾液快篩試劑測量也相當精準，且在時間上也不會拖延，僅3至6分鐘就能讓毒駕案件無所遁形，而上述運用毒品唾液快篩檢測所取得之相關數據，更將是警方未來勤務佈署及發掘毒品盛行種類之重要參考依據。

執法上路首日，不僅多數民眾對警方能推行新式執法工具打擊毒駕犯罪表示支持，也讓第一線執勤員警對於此一劃時代之執法利器感到滿意。警政署也將持續蒐集相關檢測結果及員警回饋之寶貴意見，持續滾動修正精進執法策略。