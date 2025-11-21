　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

摩鐵旁鬼祟！毒品唾液快篩台中揪出首例K仔陽性　準確率96%

▲▼毒品唾液快篩。（圖／記者許權毅翻攝）

▲毒品唾液快篩全面實施，台中警方昨晚抓到首例。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

警政署引進唾液毒品快篩試劑，20日正式上路。台中市當晚就抓到首例，一名男子行跡詭異，被員警聞到車上有K他命味道，隨即要求男子配合毒品唾液快篩，發現呈現陽性，依法送辦。

台中警方指出，首日第六分局在一間摩鐵附近，發現一名男子神色異常，隨即上前攔查，更發現男子駕駛座旁有擺放不明罐子，裡頭疑似是K他命。員警隨即將人帶返所，進行唾液毒品快篩，結果呈現陽性反應，後續依據毒品危害防制條例及刑事訴訟法等規定，採集尿液送驗並深入追查公共危險罪犯行。

警方表示，試劑一次可驗出台灣常出現的7種毒品，包含大麻、依托咪酯、FM2、K他命、安非他命、喵喵、鴉片，只要驗出2條線，就是陰性，反之1條線則是陽性反應。只要3分鐘到6分鐘，若擔心偽陰性，最慢15分鐘也可以驗出結果，準確率達到96%。

▲▼毒品唾液快篩。（圖／記者許權毅翻攝）

▲毒品唾液快篩樣品，陽性為1條線、陰性為2條線。（圖／記者許權毅翻攝）

警方說明，駕駛人若經毒品唾液快篩檢測陽性者，依據《道路交通管理處罰條例》第35條規定，將處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛，駕照吊扣1至2年；若拒測，將面臨18萬元罰鍰、當場移置保管車輛並吊銷駕照，呼籲駕駛人務必配合執法，以免遭受重罰。

11/19 全台詐欺最新數據

458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

外資砍台股915億！創今年最大賣超　台積電、鴻海淪重災區
2台人東京街頭遭打到噴血！案情細節曝
高市早苗稱台灣問題立場不變　陸外交部怒：立即收回錯誤言論
快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過
坤達遭求刑2年8月現況曝光　柯佳嬿首公開露面親認：不知情
2張千萬發票無人領！獎落2縣市　財政部急尋
全台首見！無人機空投違禁品進監獄

起底冷血喪屍！犯22罪判囚11年　才假釋輾殺志工

一名剛判刑11年去年才假釋出獄的45歲陳姓男子，涉嫌毒駕上路，在員林市新義街與員鹿路口竟高速衝撞前方停等紅燈的3輛機車，造成1死3傷慘劇。陳男肇事後不僅逃逸，還棄車、找來毒友接應逃亡，甚至在逃亡期間繼續開毒趴狂歡，行徑相當冷血。經過26小時逃亡被逮移送地檢複訊後，檢方向法院聲押，而彰化地院於昨(20日)晚間裁定准予羈押禁見。

即／喪屍輾殺志工還落跑開毒趴　法院裁准羈押禁見

唾液快篩首日就抓到！永康男「毒駕」陽性反應

即／毒駕男撞死女肇逃！檢聲押禁見

高速撞3機車害死女志工　毒男揪友換車繼續嗨

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

