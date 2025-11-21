摩鐵旁鬼祟！毒品唾液快篩台中揪出首例K仔陽性　準確率96%

▲毒品唾液快篩全面實施，台中警方昨晚抓到首例。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

警政署引進唾液毒品快篩試劑，20日正式上路。台中市當晚就抓到首例，一名男子行跡詭異，被員警聞到車上有K他命味道，隨即要求男子配合毒品唾液快篩，發現呈現陽性，依法送辦。

台中警方指出，首日第六分局在一間摩鐵附近，發現一名男子神色異常，隨即上前攔查，更發現男子駕駛座旁有擺放不明罐子，裡頭疑似是K他命。員警隨即將人帶返所，進行唾液毒品快篩，結果呈現陽性反應，後續依據毒品危害防制條例及刑事訴訟法等規定，採集尿液送驗並深入追查公共危險罪犯行。

警方表示，試劑一次可驗出台灣常出現的7種毒品，包含大麻、依托咪酯、FM2、K他命、安非他命、喵喵、鴉片，只要驗出2條線，就是陰性，反之1條線則是陽性反應。只要3分鐘到6分鐘，若擔心偽陰性，最慢15分鐘也可以驗出結果，準確率達到96%。

▲毒品唾液快篩樣品，陽性為1條線、陰性為2條線。（圖／記者許權毅翻攝）



警方說明，駕駛人若經毒品唾液快篩檢測陽性者，依據《道路交通管理處罰條例》第35條規定，將處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛，駕照吊扣1至2年；若拒測，將面臨18萬元罰鍰、當場移置保管車輛並吊銷駕照，呼籲駕駛人務必配合執法，以免遭受重罰。