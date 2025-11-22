　
社會 社會焦點 保障人權

零容忍！婦遭毒駕撞輾慘死　彰化警全面啟用毒品唾液快篩

▲彰化啟用毒品快篩試劑。（圖／警方提供）

▲彰化縣警局啟用毒品快篩試劑。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近來毒駕肇事案件頻傳，18日彰化員林市一名無辜婦人停等紅燈時，遭毒駕冷血輾死，為強力遏止毒駕歪風，警政署通令全國警方，自20日起正式運用「毒品唾液快篩試劑」加強取締。彰化縣警察局也迅速響應，透過全面教育訓練，提升第一線員警執法準確性與效率，展現「毒駕零容忍」的決心。

2023年1月23日彰化警分局快官派出所一名高姓員警遭毒駕高速撞斃，今年4月，新北康橋國際學校學生單車環台行經彰化埤頭時，遭毒駕男子逆向衝撞，造成7名學生輕重傷；本月18日，員林又發生一名婦人停等紅燈時遭毒駕輾斃的不幸事件。一連串悲劇引發社會高度關注。

▲逆撞康橋車隊釀7生輕重傷，駕駛移送低頭不語。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲毒駕逆撞康橋車隊釀7生輕重傷，駕駛移送低頭不語。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

政府今年8月由行政院道路交通安全會報指示相關部會增修「唾液毒品快篩檢測」相關法規。交通部會同內政部已於11月19日發布修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，警政署也隨即於11月20日完成「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」修正，正式將唾液快篩納入標準執法程序。

為確保執法過程正確無誤，彰化縣警察局日前特別舉辦「唾液毒品快篩試劑」教育訓練，邀集各單位刑事與交通幹部及承辦人員參與。課程中透過實作演練、試劑操作教學及執法注意事項講解，培訓種子教官，並將進一步推廣至全體第一線員警，讓員警在取締毒駕時更加得心應手，同時保障程序合法性。

▲彰化啟用毒品快篩試劑。（圖／警方提供）

▲毒駕撞死婦人。（圖／警方提供）

刑大表示，根據《道路交通管理處罰條例》第35條規定，駕駛人若經檢測確認毒駕，將處新臺幣1萬5000元以上、12萬元以下罰鍰，車輛當場移置保管，駕照也會被吊扣。若毒駕導致他人重傷或死亡，將吊銷駕照且終身不得再考領。此外，若駕駛拒絕接受檢測，依法可處18萬元罰鍰，並當場移置車輛；如尿液檢驗結果呈現毒品反應，警方也將依《刑法》公共危險罪移送法辦。

彰化縣警察局局長陳明君強調，取締毒駕新制已正式上路，警方將不分刑事與行政警察，全面投入打擊毒駕行為。他也呼籲民眾，切勿施用毒品，更不可在吸毒後駕車，以免害人害己。警方將持續強力執法，守護每一位用路人的安全，也讓民眾能夠安心出行。

▲毒駕男撞死高姓員警案將於11月23日宣判。（圖／ETtoday資料圖）

▲毒駕男撞死高姓員警案。（示意圖／ETtoday資料圖）

11/20 全台詐欺最新數據

「熊出沒」日本團取消　26人被騙97萬！前議員也受害
《信號》連續性侵棄屍案20年！　韓警宣布破案
早稻田教授：和中國開戰「日本必敗」！　曝唯一解法
快檢查！10張信用卡「要說掰掰了」　名單一次看
快訊／鴻華先進「首款上市國產電動車」現身！
AV女優剛來台突宣布停工　崩潰自曝「梅毒篩檢偽陽性」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

