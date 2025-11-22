中壢警方掃蕩查緝毒駕　新利器「毒品唾液快篩」上線成果豐碩

▲桃園市警局中壢警方昨晚執行「雷霆除暴」勤務，出動近百名員警執行臨檢勤務。（圖／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢警分局昨（21）日晚間執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，動員近百名警力查獲酒駕、毒品與公共危險通緝犯案件，其中市警局採購最新型唾液毒品快篩試劑也上線。分局長林鼎泰表示，毒駕危害與酒駕同等嚴重，一次事故就能造成多個家庭破碎，中壢警方已全面啟用配作為查緝毒駕新利器，讓毒駕無所遁形。

▲桃園市警局中壢警方昨晚執行「雷霆除暴」勤務，針對KTV等場所臨檢。（圖／中壢警方提供）

中壢警方昨晚結合刑事警察大隊、保安警察大隊霹靂小組、交通警察大隊及外事科等警力，總計動員99名警力針對轄區中山路270巷、永興街等轄內治安熱點部署4處臨檢點，並針對KTV、酒店、撞球場、旅館等23處特種營業場所執行擴大臨檢，還加強外籍人口加強盤查，全面淨化治安。

▲桃園市警局中壢警方昨晚執行「雷霆除暴」勤務，查獲泰籍男子酒後騎乘電動車。（圖／中壢警方提供）

晚間10時許，內壢派出所在永興街路檢點查獲44歲諾姓泰籍男子飲酒後騎乘電動車，其酒測值高達每公升0.75毫克已超標，員警當場扣車逮捕，依公共危險罪移送偵辦；仁愛派出所也於晚間10時45分在新中北路查獲34歲萬姓男子持有毒品案，查扣俗稱「喪屍菸彈」13顆、K他命及彩虹菸等各式毒品，警詢後依違反毒品防制條例罪嫌移送偵辦；普仁派出所於晚間11時許臨檢KTV時，查獲33歲黃姓男子為不能安全駕駛通緝犯，隨即被警方辦理歸案。

▲桃園市警局中壢警方昨晚執行「雷霆除暴」勤務，針對酒店進行臨檢。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局統計，本週總計查獲各類刑案82件78人，包括詐欺案件30件31人、毒品案件13件12人、通緝犯21件19人，展現警方「強勢執法、壓制不法」的決心。

▲桃園市警局中壢警方昨晚執行「雷霆除暴」勤務，查獲萬姓男子持有查扣俗稱「喪屍菸彈」13顆、K他命及彩虹菸等毒品。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局長林鼎泰強調，毒駕危害與酒駕同等嚴重，一次事故就可能造成多個家庭破碎，中壢警方已全面正式啟用配發之毒品唾液快篩試劑作為查緝毒駕新利器，唾液快篩能檢出7類常見毒品，包括安非他命、K他命、大麻、苯二氮平類、依托咪酯、甲基甲基卡西酮、鴉片類等，各類毒駕將無所遁形。