金正恩突親口談「犬決」姑丈！　北韓叛逃官員曝內幕

金主愛牽著父親金正恩的手，在耳邊說悄悄話。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）



記者張方瑀／綜合報導

前北韓駐科威特臨時代理大使劉現祐2019年脫北後，首度透過新書系統性揭露金氏政權的運作方式，從家族私生活到殘酷清洗，細節令人震撼。他的新書《金正恩的秘密金庫》本月由《東亞日報》出版，他也接受《朝日新聞》專訪，以親身經歷描述金正恩權力核心中不為外界所知的一面。

劉現祐指出，岳父全日春身為勞動黨39號室室長，是掌管金氏家族密財的要角。他回憶，金正恩在2011年底接班後，曾多次於與全日春、親信高層的餐敘中，透露自身情緒起伏與家庭情況，有時甚至對政局不安流露焦慮。只是這段「親密期」很快被接連的血腥清洗取代。

2013年，金正恩的姑丈張成澤因「國家反逆罪」遭斬首式處決，消息震撼國際。2015年，人民武力相玄永哲也被公開處決。劉形容，那幾年間北韓高層「整個籠罩在恐怖之中」。

他特別提到，2013年12月30日的一場密室晚宴。當時劉現祐、全日春、崔龍海、金養建等7名高官受金正恩招待。席間，金正恩親自講述為何要處死張成澤，語氣冷冽，內容近乎血淋淋，還強調選擇殘酷手段是為了「震懾全體幹部」。

外界曾盛傳張成澤遭「犬決」，雖細節無法證實，但劉的敘述再度印證當時壓倒性的恐怖氛圍。

劉分析，金正日時代留下的大批舊臣深植核心，金正恩對他們難以信任，加上自身壓力巨大，引爆連串清洗潮。

專訪中，他也談到備受外界關注的金正恩女兒。西媒普遍稱她為「金主愛」，但劉指出，她的本名與家庭結構與外界想像略有落差。他之所以能掌握細節，是因為岳父全日春曾與金正恩女兒拍照，並把拍攝經過描述給家人，因此能確認她的年齡與部分生活情況。

最後，被問到美朝關係在川普政府第二任期後的走向，劉現祐認為，雙方「並非完全沒有可能再接觸」，但北韓正同時承受制裁壓力、內部權力管控與經濟困境，金正恩是否願意再冒險與美國舉行領袖級會談，仍充滿不確定性。

