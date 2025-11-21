暖陽周末快閃！下周東北季風再增強　北台灣「一路濕冷到周五」

▲周日東北季風減弱，下周東北季風再增強。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／台北報導

本周六、日（22～23日）東北季風暫歇，台灣迎來短暫回暖空檔，各地白天可見陽光、氣溫逐日回升，但早晚依舊偏涼，尤其中南部日夜溫差可達 7～11 度，要留意溫差過大。中央氣象署指出，迎風面基隆北海岸、宜蘭及大台北山區仍有局部短暫雨，桃園以北、花東及恆春半島偶有零星降雨，其餘地區多雲到晴。

氣溫方面，周末台灣各地及離島低溫約 16～21 度，高溫部分北部及宜花 22～26 度，中南部與台東可見 26～30 度，白天感受逐漸回暖。不過中南部輻射冷卻明顯，夜間偏涼、白天回暖，日夜溫差大；離島澎湖、金門、馬祖則多為晴到多雲，溫度約 18～24 度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

儘管周末天氣較為穩定，但氣象署提醒，沿海風力仍不弱，桃園到台南、恆春半島及金門外離島有 8 級左右強陣風，沿海浪高約 2～3 公尺，安排海邊活動須特別注意安全。紫外線方面，西半部多縣市為中至高量級，南部及東部多地也達中量級，需適時防曬。

空氣品質部分，東北季風減弱使中南部污染物容易累積，白天臭氧濃度易上升，高屏空品區達「橘色提醒」；北部、中部、雲嘉南及外島多為「普通」等級，竹苗、宜蘭及花東則為「良好」。

不過，這波回暖僅止於「周末限定」。氣象署表示，下周一（24日）起新一波東北季風南下，北部及宜蘭將再度轉涼轉濕，迎風面降雨變多，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區雨勢最為持續；中南部則為多雲到晴，但早晚偏涼、日夜溫差大。

下周二至周四（25～27日）東北季風持續影響，北台灣明顯偏涼、偶有短暫雨，東半部及恆春半島也有局部降雨；中南部白天相對溫暖、夜裡偏涼。預計這波偏涼濕冷天氣將一路延續到周五（28日）。