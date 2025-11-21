　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

暖陽周末快閃！下周東北季風再增強　北台灣「一路濕冷到周五」

▲周日東北季風減弱，下周東北季風再增強。（圖／記者李毓康攝）

▲周日東北季風減弱，下周東北季風再增強。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／台北報導

本周六、日（22～23日）東北季風暫歇，台灣迎來短暫回暖空檔，各地白天可見陽光、氣溫逐日回升，但早晚依舊偏涼，尤其中南部日夜溫差可達 7～11 度，要留意溫差過大。中央氣象署指出，迎風面基隆北海岸、宜蘭及大台北山區仍有局部短暫雨，桃園以北、花東及恆春半島偶有零星降雨，其餘地區多雲到晴。

氣溫方面，周末台灣各地及離島低溫約 16～21 度，高溫部分北部及宜花 22～26 度，中南部與台東可見 26～30 度，白天感受逐漸回暖。不過中南部輻射冷卻明顯，夜間偏涼、白天回暖，日夜溫差大；離島澎湖、金門、馬祖則多為晴到多雲，溫度約 18～24 度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

儘管周末天氣較為穩定，但氣象署提醒，沿海風力仍不弱，桃園到台南、恆春半島及金門外離島有 8 級左右強陣風，沿海浪高約 2～3 公尺，安排海邊活動須特別注意安全。紫外線方面，西半部多縣市為中至高量級，南部及東部多地也達中量級，需適時防曬。

空氣品質部分，東北季風減弱使中南部污染物容易累積，白天臭氧濃度易上升，高屏空品區達「橘色提醒」；北部、中部、雲嘉南及外島多為「普通」等級，竹苗、宜蘭及花東則為「良好」。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

不過，這波回暖僅止於「周末限定」。氣象署表示，下周一（24日）起新一波東北季風南下，北部及宜蘭將再度轉涼轉濕，迎風面降雨變多，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區雨勢最為持續；中南部則為多雲到晴，但早晚偏涼、日夜溫差大。

下周二至周四（25～27日）東北季風持續影響，北台灣明顯偏涼、偶有短暫雨，東半部及恆春半島也有局部降雨；中南部白天相對溫暖、夜裡偏涼。預計這波偏涼濕冷天氣將一路延續到周五（28日）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄市政府宣布提告陳菁徽！
快訊／國1死亡車禍！男拋飛邊坡慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

暖陽周末快閃！下周東北季風再增強　北台灣「一路濕冷到周五」

外送員薪資大改革！明年每小時「不低於245元」　平台停權要說清楚

上班久坐腰痛！醫教一招「15分鐘就改善」：不用健身或吃藥

大苑子遭炎上認錯了！董事長帶幹部親赴南投道歉　聲明曝光

一年只做3個月！薑母鴨「靠1類食物賺爛」　業者：看店家良心了

為什麼戀愛越談越無聊？日本專家揭6大真相：原來不是你沒感覺了

教召講師竟喊「黃子佼很無辜」：誰手機裡沒有肉片？　全場炸鍋

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

長大再看《真珠美人魚》才發現「兒童不宜」　一票搖頭：很含蓄了

北港黑面三媽南巡破例！慈母推腦麻童鑽轎淚謝被看見：與兒是緣分

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

黃仁勳3重點駁「AI泡沫化」！　稱「AI已不可逆」

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

暖陽周末快閃！下周東北季風再增強　北台灣「一路濕冷到周五」

外送員薪資大改革！明年每小時「不低於245元」　平台停權要說清楚

上班久坐腰痛！醫教一招「15分鐘就改善」：不用健身或吃藥

大苑子遭炎上認錯了！董事長帶幹部親赴南投道歉　聲明曝光

一年只做3個月！薑母鴨「靠1類食物賺爛」　業者：看店家良心了

為什麼戀愛越談越無聊？日本專家揭6大真相：原來不是你沒感覺了

教召講師竟喊「黃子佼很無辜」：誰手機裡沒有肉片？　全場炸鍋

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

長大再看《真珠美人魚》才發現「兒童不宜」　一票搖頭：很含蓄了

北港黑面三媽南巡破例！慈母推腦麻童鑽轎淚謝被看見：與兒是緣分

華泰名品城10週年　陳炯福：創造歡樂所在成就企業價值

勞斯萊斯客製化新作「致敬復古街機電玩」！大量手工滿滿像素風

李多慧被拍「衣服穿超貼」高鐵站辣舞！　16秒片震撼萬人

「7條通透金句」必收藏！別怕失去任何人，就像他們都不怕失去你一樣

GD珠寶愛牌聖誕擺飾吸睛　優雅杯盤萬元入手

高雄市政府要告陳菁徽！譴責「栽贓嫁禍」：惡質抹黑

文化若不去殖民何來國際連結？　台灣應以原住民族文化重寫國家敘事

陳美鳳辦卡「拿手機桌布刷臉」　下秒差點脫口罩：少根筋

快訊／國1大雅段死亡車禍！副駕男遭拋飛邊坡慘死　駕駛受困送醫

被圖齊讚能加入中華男籃　宋昕澔對挑戰職籃旅外不設限

【日相涉台言論引不滿】陸外交部再嗆：借台灣生事，只會給日本找事

生活熱門新聞

大苑子遭炎上認錯了！董事長親赴南投道歉

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

台日以前沒這麼好！他回顧歷史揭「友好關鍵點」

館長宣布「健身房要進軍大陸」：投資者非常多

不是物慾降低「她改拿1款包」！大票人推：輕又實用

「便當店爆紅」業績成長3倍！館長感動

台人帶隊挺義大利老闆　中國網友傻眼怒噴一段話

薑母鴨「靠1類食物賺爛」　業者：看店家良心了

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥開直播回嗆

賓賓哥鞠躬道歉「友人刻意隱瞞」不知道校方拒直播

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

義美推「高市早苗款巧克力」　網喊買爆義美

快訊／凌晨3：43中部地震　民眾驚醒

北港黑面三媽南巡唯一破例　台南腦麻童鑽轎

更多熱門

相關新聞

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

明天(22日)仍受東北季風影響，北海岸、宜蘭和大台北山區有局部短暫雨，周日東北季風減弱，下周一晚間再有新一波東北季風增強，至少持續到下周五，北部和東半部轉雨，局部低溫可下探14度。此外，下周將有熱帶擾動發展，未來路徑靠近台灣機率不高。

2波東北季風「下周北部連4天濕冷」　低溫探17度

2波東北季風「下周北部連4天濕冷」　低溫探17度

今天高山還有機會見雪！　轉涼有雨時間點曝

今天高山還有機會見雪！　轉涼有雨時間點曝

今晨下探12.8度！下周「新一波東北季風」又有雨

今晨下探12.8度！下周「新一波東北季風」又有雨

今晨又冷一波　回暖時間點曝

今晨又冷一波　回暖時間點曝

關鍵字：

東北季風氣溫回暖日夜溫差降雨預報空氣品質

讀者迴響

熱門新聞

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

抗壓性最強的三大星座！

快訊／韭菜大翻臉！台股暴漲暴跌　PCB股富喬爆1255.72萬違約交割

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

玉澤演台中遭騷擾不忍了！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

大苑子遭炎上認錯了！董事長親赴南投道歉

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面