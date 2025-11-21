　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今白天回暖！週末高溫近30℃　下週再變涼有雨

▲▼冬季,秋天,冷空氣,冷氣團,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲周末各地回溫把握好天氣，下周一北台灣將再轉涼。（圖／資料照）

記者柯沛辰／台北報導

中央氣象署表示，今天（21日）仍受東北季風影響，各地低溫約17至19度，白天各地溫度回升，高山仍有機會見雪。儘管周末逐漸回暖，但下周一（24日）東北季風增強，北台灣將再轉涼，迎風面降雨機率將再增加，尤其是基隆北海岸、東北部及大台北山區，屆時雨勢將較為持續。

氣象署預報員黃恩鴻指出，今天（21日）環境仍吹東北風，因水氣還在，各地雲量偏多，早晚偏涼，各地低溫約17至19度，但隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜蘭為22、23度，花東約24、25度，而中南部可來到26、27度，感受較溫暖舒適。

[廣告]請繼續往下閱讀...

降雨方面，主要是迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲，山區水氣較多也有零星飄雨機會。玉山氣象站昨（20日）中午出現入秋以來首波降雪，若今天低溫與水氣互相配合，中部3500公尺以上高山有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。

氣象署表示，周六、周日（22日、23日）東北季風逐漸減弱，各地氣溫明顯回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大。僅基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

不過，到了下周一（24日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚也涼，迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續，其他地區則為多雲到晴，晚起北部地區轉有局部短暫雨。

▼一周氣溫。（圖／氣象署）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
輝達紅利曇花一現！美股震盪收黑386點　台積電ADR跌1.7

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

11月還有颱風正常嗎？　氣象專家揭3原因「颱風也變強」

新一波東北季風再變天　最新預報還有熱帶擾動發展

今白天回暖！週末高溫近30℃　下週再變涼有雨

快訊／03:43雲林古坑規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／凌晨3：43有感地震　斗六民眾驚醒、嘉義喊先上下搖再左右

下周還有颱風？可能生成時間點曝　最新預估路徑「1地區轉雨」

台東大學成立護理學系籌備處　盼成東部醫護人才培育基地

「新活水樂園」城南期間限定展出　加碼「一日市集」還能抽籤詩

在中南部住20年！她一到台北「3狀況」難適應　網吵翻：習慣問題

「4星座」將迎來10年大運！事業突破、財富增長、遇真愛

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

韓系服飾欠稅153萬！士林分署登門查封百件流行款　氣質闆娘崩潰

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

11月還有颱風正常嗎？　氣象專家揭3原因「颱風也變強」

新一波東北季風再變天　最新預報還有熱帶擾動發展

今白天回暖！週末高溫近30℃　下週再變涼有雨

快訊／03:43雲林古坑規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／凌晨3：43有感地震　斗六民眾驚醒、嘉義喊先上下搖再左右

下周還有颱風？可能生成時間點曝　最新預估路徑「1地區轉雨」

台東大學成立護理學系籌備處　盼成東部醫護人才培育基地

「新活水樂園」城南期間限定展出　加碼「一日市集」還能抽籤詩

在中南部住20年！她一到台北「3狀況」難適應　網吵翻：習慣問題

「4星座」將迎來10年大運！事業突破、財富增長、遇真愛

穿搭被嫌棄「靠AI大改造」　她秀成果獲5千人狂讚

西門町惡狼！　「無業男」誘拐未成年學生離家性侵

勞工局小編主動追「館長性騷」挨罵　小瑋被逼睡大嫂神隱

質感狂魔請進！6款小眾香氛保養禮盒送到心坎裡　一拆開就愛上

11月還有颱風正常嗎？　氣象專家揭3原因「颱風也變強」

留不住黃子鵬？樂天祭5年以上長約搶綁林立　副領隊曝進度

政治壓力下的財政韌性　台灣如何避免從「戰略投資」變「財政黑洞」

新一波東北季風再變天　最新預報還有熱帶擾動發展

俄羅斯持續推進烏克蘭東部　宣稱重奪庫皮揚斯克市

輝達紅利曇花一現！美股震盪收黑386點　台積電ADR跌1.72%

青龍獎／ 孫藝真、玄彬一起上台領獎！　主動靠近…他甜喊：好幸福

生活熱門新聞

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

「4星座」將迎來10年大運！事業財富兩手抓

在中南部住20年！她到台北「3狀況」難適應

快訊／大苑子宣布下架「石虎柳丁」文宣　取消商標申請

快訊／凌晨3：43中部地震　民眾驚醒

周末短暫回暖　下周明顯降溫「可能還有颱風生成」

賓賓哥校園直播　盧秀燕怒批「白目」：永不錄用

快訊／03:43雲林古坑規模4.3極淺層地震

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

大票拿普發1萬「換成5萬円」　他驚：0.2破了

剛開證券戶就賠10萬日元　巨乳Coser：不玩了

更多熱門

相關新聞

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

中央氣象署表示，周末冷空氣減弱、氣溫回升，中南部上看30度，到了下周又有一波東北季風增強，有感降溫，此外，27日（下周四）菲律賓東方海面又有颱風生成機率，但影響台灣機率低。災害預報士賈新興分析，未來10天整體仍受東北季風影響，下周東南水氣多，因為南海至菲律賓附近有熱帶系統發展。

周末短暫回暖　下周明顯降溫「可能還有颱風生成」

周末短暫回暖　下周明顯降溫「可能還有颱風生成」

快訊／玉山降初雪！持續30分鐘　最新畫面曝

快訊／玉山降初雪！持續30分鐘　最新畫面曝

周末回暖「日夜溫差10度」　下周又有東北季風接力報到

周末回暖「日夜溫差10度」　下周又有東北季風接力報到

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

關鍵字：

天氣氣象雲東北季風冷空氣

讀者迴響

熱門新聞

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

羅唯仁惹怒台積人！爆退休前狂要簡報

抗壓性最強的三大星座！

即／被爆離婚　孫正華發聲明

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

縱火害死女室友！男扮女裝自首一審判8年

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！

美股3大指數開高走高　台積電ADR也漲3.11%

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面