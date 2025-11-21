今白天回暖！週末高溫近30℃　下週再變涼有雨

▲周末各地回溫把握好天氣，下周一北台灣將再轉涼。（圖／資料照）

記者柯沛辰／台北報導

中央氣象署表示，今天（21日）仍受東北季風影響，各地低溫約17至19度，白天各地溫度回升，高山仍有機會見雪。儘管周末逐漸回暖，但下周一（24日）東北季風增強，北台灣將再轉涼，迎風面降雨機率將再增加，尤其是基隆北海岸、東北部及大台北山區，屆時雨勢將較為持續。

氣象署預報員黃恩鴻指出，今天（21日）環境仍吹東北風，因水氣還在，各地雲量偏多，早晚偏涼，各地低溫約17至19度，但隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜蘭為22、23度，花東約24、25度，而中南部可來到26、27度，感受較溫暖舒適。

降雨方面，主要是迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲，山區水氣較多也有零星飄雨機會。玉山氣象站昨（20日）中午出現入秋以來首波降雪，若今天低溫與水氣互相配合，中部3500公尺以上高山有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。

氣象署表示，周六、周日（22日、23日）東北季風逐漸減弱，各地氣溫明顯回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大。僅基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

不過，到了下周一（24日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚也涼，迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續，其他地區則為多雲到晴，晚起北部地區轉有局部短暫雨。

▼一周氣溫。（圖／氣象署）