今晨下探12.8度！　下周「新一波東北季風」又有雨

▲今晨4時紅外線雲圖顯示，台灣上空雲層鬆散（左）；降水回波不明顯（中）；北東北部局部零星飄雨（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，今（20日）晨中南部氣溫比昨天清晨還低，本島平地一度下探12.8度，但隨著白天氣溫回升，北台灣仍偏涼，中南部白天舒適，各地早晚微冷。不過，下周一有一小股東北季風南下，屆時北台灣降溫，迎風面降雨機率將提高。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文指出，今天清晨冷空氣略減弱，中南部因輻射冷卻、氣溫比昨晨還低。截至6點11分，本島縣市平地最低氣溫出現在苗改南投蜂場（南投縣名間鄉）12.8度。各地區平地的最低氣溫約在13、14度。

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，台灣上空雲層鬆散、降水回波不明顯、東北部局部零星飄雨。最新（19日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天低層水氣減少，北海岸、東北部偶有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫漸回升。北台仍偏涼、中南部白天舒適，各地早晚微冷。

各地區氣溫為：

北部14至23度

中部13至25度

南部14至27度

東部14至26度

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至下周日（21至23日）迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；明日、周六北台灣略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；下周日各地氣溫回升。

不過，下周一（24日）晚間起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。下周二（25日）下午起「東北季風」轉乾，各地好轉為晴朗穩定、早晚涼。下周三各地晴朗，氣溫回升、早晚涼。