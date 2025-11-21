明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

▲下周還有一波接力，北東濕涼。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(22日)仍受東北季風影響，北海岸、宜蘭和大台北山區有局部短暫雨，周日東北季風減弱，下周一晚間再有新一波東北季風增強，至少持續到下周五，北部和東半部轉雨，局部低溫可下探14度。此外，下周將有熱帶擾動發展，未來路徑靠近台灣機率不高。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，東北季風影響將持續到明天，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫雨，大台北平地、花東、恆春半島也會有飄雨，新竹以南多雲到晴。

周日東北季風減弱，溫度回升，曾昭誠表示，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區仍有零星降雨，且將維持到下周一白天。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠進一步指出，下周一晚上開始東北季風增強，北部將有局部短暫雨；下周二到下周五仍受東北季風影響，其中下周二基隆北海岸、東半部、桃園以北有零星短暫雨；下周三到下周五桃園以北、東半部有局部短暫雨。

溫度部分，曾昭誠說明，明天白天溫度將比今天上升1到2度，北部、宜蘭可回到22到25度，其他地區約26到28度，各地夜晚清晨低溫約17到20度，早晚易涼；周日白天溫度明顯回升，周日到下周一白天各地高溫可回到26到30度。

▲未來一周溫度。（圖／氣象署提供）

下周一晚間東北季風南下，將帶來一波降溫，曾昭誠表示，下周二北部、宜蘭溫度將降至20到22度；下周三到下周五北部和宜蘭白天高溫則有22到24度，中南部高溫沒有明顯降溫，白天普遍約25到28度，稍微溫暖些。

不過曾昭誠提醒，下周二過後，各地低溫將降到16度到20度，局部空曠地區會再低1到2度，局部低溫探14度到15度，下波東北季風帶來的冷空氣，雖然不如前一波強，但降溫幅度仍有一定程度。

至於下周是否還有颱風生成可能，曾昭誠表示，下周菲律賓低緯度地區有熱帶擾動發展，但預期只會在低緯度地區活動，靠近台灣機會不高，由於容易發展的時間點在下周，是否生成颱風仍待周末過後觀察。