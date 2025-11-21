2波東北季風「下周北部連4天濕冷」　低溫探17度

▲未來一周有兩波東北季風影響，北部濕冷。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周有2波東北季風影響，今天(21日)北北基和宜蘭有降雨，夜晚低溫大多在20度以下，周日氣溫回升，不過下周一、二另一波東北季風再度增強，且持續到下周四，北部和東部又會開始下雨，北部低溫下探17度。

中央氣象署科長林伯東表示，未來一周受兩波東北季風影響，今天到今晚受大陸高壓影響，環境吹偏東北風，仍有涼空氣和冷空氣影響，溫度明顯較涼；明天受東北季風影響，但冷空氣強度較弱，周日轉偏東風影響，高壓離開後，溫度慢慢回升，周日晚上再有另一波冷空氣南下，東北風會增強，溫度開始下降，且持續到下周四。

受東北季風影響，今天清晨西半部、花蓮、離島出現低於20度的溫度，其中馬祖低溫13.3度，金門13.9度，高雄內門低溫15.2度，屏東內埔15.7度，雲林古坑也出現15.8度。

林伯東指出，今天底層氣流東北風較強，降雨以北北基和宜蘭為主，花東、新竹以南山區也有零星降雨，今天白天開始各地雲量減少，晚上西部近山區局部降溫，桃園到台南沿海、恆春、馬祖、澎湖、蘭嶼、綠島易有8到9級強陣風；夜晚低溫大致20度以下，白天高溫部分，北部降雨區域約23到24度，中南部高溫可到25度以上。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

明天降雨逐漸減少，林伯東表示，僅北北基和宜蘭有局部降雨，其他地區降雨緩和，整體雲量少，新竹以南明晚要留意輻射冷卻，降溫明顯，桃園到彰化東北風比較強，包括離島區域，都有8到9級陣風，附近海面有2到4米浪高。

周日到下周一白天是未來一周氣溫回升且較穩定的天氣，東半部受偏東風影響，有局部降雨，東南部、恆春有長浪，各地氣溫明顯回升。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

不過下周又要變天了，林伯東指出，下周一、下周二東北季風增強，北部、東半部又開始下雨，北部、東北部轉涼，其他地區早晚也會變涼，下周二開始，東半部、蘭嶼、綠島、恆春沿海等有長浪；溫度方面，北部高溫下降，溫度約17到23度，中南部降溫雖不明顯，但清晨仍有20度以下低溫。

林伯東表示，下周三、下周四仍受東北季風影響，且雲量偏多，桃園以北、東半部有局部短暫雨外，中南部雲量增多，北部、東北部溫度涼，中南部花東早晚涼。