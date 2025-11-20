　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨又冷一波！一周氣溫圖出爐　回暖時間點曝

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周氣溫圖。（圖／氣象署提供）

記者柯沛辰／綜合報導

今天（20日）各地依舊寒冷，北台灣清晨低溫僅15、16度，儘管白天起氣溫稍微回升，但高溫也只有20至22度，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區依舊有雨，直到周末各地氣溫才會明顯回升。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今明2天持續受東北季風影響，今天清晨西半部及宜蘭僅15、16度，花東也只有17、18度，局部氣溫更低。白天起冷空氣逐漸減弱，北台灣及宜花氣溫稍微回升，高溫約20至22度，中南部及台東白天高溫則為25至27度，感受較舒適。

降雨方面，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島有零星飄雨機會，外出請攜帶雨具備用，新竹以南地區為雲量偏多，偶見陽光的天氣。

離島天氣部分，澎湖多雲時陰，19至21度；金門多雲，14至20度；馬祖陰時多雲，13至16度。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天受東北季風影響，各地依舊寒冷。（圖／記者李毓康攝）

周五（21日）仍受東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚也涼，迎風面基隆北海岸、東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲，中層水氣移入，新竹以南山區也有零星短暫雨。

周六、周日（22日、23日）東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

 
11/17 全台詐欺最新數據

關鍵字：

天氣氣象雲東北季風

