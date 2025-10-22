從農村到街區青年站上台南公共舞台　五團隊提案接軌政策黃偉哲力挺

▲「南青創聲論壇」在成大舉行，五組青年團隊上台分享地方創新提案，副市長趙卿惠肯定青年以行動參與市政，並期盼成為城市共創夥伴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府推動的「2025年台南青年審議民主行動計畫」，21日下午在成功大學舉辦「南青創聲論壇」，五組青年團隊分別針對農村再生、老街活化、原民文化、永續運具與北區街區共融提出城市發展建言，從左鎮延伸到北區，展現青年參與市政的行動力。

台南市長黃偉哲請副市長趙卿惠代表出席，教育部青年發展署副署長諶亦聰、成大副校長陳玉女等人皆到場力挺。

趙卿惠表示，市府自5月啟動計畫後，透過徵件、審查、與局處交流、工作坊與業師輔導，讓青年不只是「提意見」而是「進入政策」，與市府共同對話、共創，將想法變成市政能量。她強調，台南願意把舞台讓給青年，成為推動城市共好的夥伴。

本次論壇以「南青創聲」為題，五組團隊提出不同面向的地方創新方案，包括： 「漫活淺山×惡地再生」：以左鎮為基地，主張青年返鄉與休閒農業並行，帶動農村轉型。 「哩賀！新化佇遮」：從飲食文化切入新化老街再造，打造地方品牌與美食路徑。 「歸途拔馬青年小組」：聚焦原住民圖像使用與文化授權，呼籲尊重文化倫理。 「孔乙己哇與沒有麗莎」：提出鐵路地下化後的綠色運具與城市縫合構想，討論交通與永續。 「鄉間果子」：關注北區老城街區與居住正義，提出社區共生與空間再利用模式。

論壇並安排青年與市府青年事務委員張舜雅、成大法學與建築學者等人對談，從政策、實務與城市治理角度激盪思辨。研考會主委王效文表示，青年是城市創新的推手，此次計畫以審議民主為核心，讓年輕世代從提案、討論到政策建言，成為市政決策的重要養分。