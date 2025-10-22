　
地方 地方焦點

從農村到街區青年站上台南公共舞台　五團隊提案接軌政策黃偉哲力挺

記者林東良／台南報導

台南市政府推動的「2025年台南青年審議民主行動計畫」，21日下午在成功大學舉辦「南青創聲論壇」，五組青年團隊分別針對農村再生、老街活化、原民文化、永續運具與北區街區共融提出城市發展建言，從左鎮延伸到北區，展現青年參與市政的行動力。

台南市長黃偉哲請副市長趙卿惠代表出席，教育部青年發展署副署長諶亦聰、成大副校長陳玉女等人皆到場力挺。

趙卿惠表示，市府自5月啟動計畫後，透過徵件、審查、與局處交流、工作坊與業師輔導，讓青年不只是「提意見」而是「進入政策」，與市府共同對話、共創，將想法變成市政能量。她強調，台南願意把舞台讓給青年，成為推動城市共好的夥伴。

本次論壇以「南青創聲」為題，五組團隊提出不同面向的地方創新方案，包括： 「漫活淺山×惡地再生」：以左鎮為基地，主張青年返鄉與休閒農業並行，帶動農村轉型。 「哩賀！新化佇遮」：從飲食文化切入新化老街再造，打造地方品牌與美食路徑。 「歸途拔馬青年小組」：聚焦原住民圖像使用與文化授權，呼籲尊重文化倫理。 「孔乙己哇與沒有麗莎」：提出鐵路地下化後的綠色運具與城市縫合構想，討論交通與永續。 「鄉間果子」：關注北區老城街區與居住正義，提出社區共生與空間再利用模式。

論壇並安排青年與市府青年事務委員張舜雅、成大法學與建築學者等人對談，從政策、實務與城市治理角度激盪思辨。研考會主委王效文表示，青年是城市創新的推手，此次計畫以審議民主為核心，讓年輕世代從提案、討論到政策建言，成為市政決策的重要養分。

警員接人妻陳情電話「索求嘿咻」當回報　下場曝光

警員接人妻陳情電話「索求嘿咻」當回報　下場曝光

台南一名周姓員警接獲女高中生報案，竟在電話中性暗示，要求以發生關係來作為回報，遭市警局記1大過處分。周員不服提起行政訴訟，稱其他同仁也曾涉嫌跟蹤、性騷擾女高中生，只被記過2次，認為有違行政程序法。高雄高等行政法院審理後判他敗訴，本月駁回上訴。

捷運藍線核定！全長8.39公里台南2026年底動工

捷運藍線核定！全長8.39公里台南2026年底動工

獅主場明年遷至亞太！預計45場

獅主場明年遷至亞太！預計45場

台南10／25光復節舉辦祭典與全民國防大遊行

台南10／25光復節舉辦祭典與全民國防大遊行

拋2026「重心放南台灣」　鄭麗文：黨中央要給這3藍委最大助力

拋2026「重心放南台灣」　鄭麗文：黨中央要給這3藍委最大助力

