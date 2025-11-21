快訊／機車攔腰撞上轉彎大貨車！79歲阿公不治　現場畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣福興鄉昨（20）日中午發生一起死亡車禍，一名79歲許姓老翁騎乘機車行經彰鹿路六段與番婆街口時，與一輛正在轉彎的大貨車發生碰撞。許姓老翁雖有配戴安全帽，仍因撞擊力道猛烈倒地，經送醫搶救後不幸宣告不治。詳細肇事原因正由警方進一步調查中。

▲彰化79歲阿公騎機車與左轉大貨車相撞傷重不治。（圖／民眾提供）

這起事故發生在昨日中午12時許，地點位於福興鄉彰鹿路六段與番婆街口。根據警方調查，34歲黃姓男子駕駛營大貨車，沿彰鹿路六段由東往西方向行駛，至事故路口左轉番婆街往南方向時，與對向由西往東直行的許姓老翁騎乘的普通重機車發生碰撞。

撞擊後，許姓老翁連人帶車倒地，雖緊急由救護車送往鹿港基督教醫院急救，但仍傷重不治。現場畫面顯示，機車車頭嚴重受損，大貨車右側車尾也留下擦撞痕跡。

警方到場後對雙方駕駛進行酒測，大貨車黃姓駕駛酒測值為零，許姓騎士因急救中未實施檢測。根據了解，許姓老翁持有普通重機駕照且狀況正常，事故時也確實配戴安全帽，無奈仍未能保住性命。詳細肇因尚待警方進一步調查釐清。

