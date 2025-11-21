　
社會 社會焦點 保障人權

BMW逆向超車連3撞！路人被撞飛10米重傷　超商像被轟炸畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔心鄉員鹿路一段昨(21日)晚上，一輛BMW休旅車，違規逆向跨越雙黃線超車，失控先後撞擊2輛車，最後閃避不及猛力衝向超商騎樓，將一名剛買完東西、正在等紅燈的無辜行人當場撞飛10公尺，猛力撞上超商大門，現場玻璃碎片四散，場面怵目驚心。而無辜路人送醫急救後由於傷勢嚴重，已轉送彰化基督教醫院急救。

▲彰化BMW追撞3車失控撞路人。（圖／民眾提供）

▲彰化BMW追撞3車失控撞路人。（圖／民眾提供）

▲彰化BMW追撞3車失控撞路人。（圖／民眾提供）

▲停等紅燈的路人拔腿狂奔仍遭撞擊重傷。（圖／民眾提供）

該場驚悚車禍，發生在埔心鄉員鹿路一段與瑤鳳路口，昨(21日)晚上9點多，監視器畫面曝光，一輛由43歲沈男駕駛的BMW休旅車，沿員鹿路一段內側車道往員林市方向行駛時，突然跨越雙黃線超車，結果撞上前方正要左轉、由53歲邱姓女子駕駛的車輛，接著又與外側車道、由20歲張姓男子駕駛的轎車發生碰撞，沈的車子遭受連續撞擊後失控，像砲彈般衝向路口超商，撞擊路人後再衝撞停在路邊的一輛BMW轎車。

▲彰化埔心鄉員鹿路發生一起疑似4輛雙B車競速追撞入超商, 造成4人輕重傷。（圖／民眾提供）

▲彰化BMW追撞2車再撞停在路邊的BMW轎車。（圖／民眾提供）

當時，年約39歲李姓男子剛從超商購物出來，手拎著物品，正站在行人穿越道上等待紅燈，目擊者表示，李男看到車輛朝他疾駛而來，驚覺不對，立刻拔腿狂奔想閃避，但沈男車速超快，李根本來不及躲開，就被高速撞上，撞飛約10公尺遠，人直接噴飛在超商大門前，當場傷重意識不清。

這起事故造成多人受傷。傷勢最重的行人李男，頭部受創、四肢多處擦挫傷，意識不清，先被送往員林基督教醫院，後因傷勢嚴重，轉送彰化基督教醫院急救。被撞的邱姓女駕駛胸痛、左臂無力，張男左上臂挫傷，至於肇事的沈男也雙腳韌帶及頭部受傷，現場一片混亂。

彰化基督教醫院表示，李男目前意識清楚，腿部骨折，身上及四肢有撕裂傷，在急診加護病房持續觀察中。

▲彰化埔心鄉員鹿路發生一起疑似4輛雙B車競速追撞入超商, 造成4人輕重傷。（圖／民眾提供）

▲彰化BMW追撞3車失控撞路人。（圖／民眾提供）

事故現場車輛損壞嚴重，肇事的休旅出幾乎全毀，其他遭波及的車輛也各有車頭、車尾或車身損傷。超商騎樓的整片玻璃門應聲碎裂，物品散落一地，可見當時撞擊力道之大。

警方對所有駕駛進行酒測，酒測值均為0，初步排除酒駕可能。警方初步研判，肇事原因疑為沈男未依規定超車，至於其他駕駛的肇事責任有待進一步釐清。

