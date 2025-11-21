快訊／彰化喪屍輾殺志工還落跑開毒趴！　法院裁准羈押禁見

▲陳男毒駕上路撞死64歲女騎士，逃亡26小時後被逮。（圖／民眾提供，下同）



記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化一名45歲陳姓男子18日毒駕上路，行經員林市新義街、員鹿路口時高速衝撞前方停等紅燈的3輛機車，造成1死3傷，肇事後卻開車逃跑，繼續與車上友人開毒趴，逃逸26小時後終於被警方逮捕到案。移送彰化地檢署複訊後，檢方向法院聲押陳男，而彰化地院於昨(20日)晚間裁定准予羈押禁見。

本案發生在18日下午1時許，64歲高姓女志工正要去騎車上班，在員鹿路一段路口停等紅燈時，與一旁2輛機車同時遭後方陳男駕車衝撞，其中高女當場連人帶車被撞飛重摔，甚至再遭轎車輾過，送醫搶救後傷重不治，另外造成3人受傷。

陳男肇事後卻開車揚長而去，把跟友人借來的白色自小客車棄置於社頭鄉山區，又找2名毒友接應換車四處躲藏，最後在逃亡26小時後，於員林市山腳路一段落網，員警甚至在車內搜出喪屍煙彈及安非他命，在逃亡期間陳男毫不在乎一條人命的離世，繼續跟毒友開毒趴，冷血態度令人毛骨悚然。

全案移送彰化地檢署複訊後，檢方認定陳男涉犯殺人、毒駕、肇事逃逸等多項重罪，且有勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押並禁止接見通信，彰化地院於20日晚間裁准羈押禁見。