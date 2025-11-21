彰化女趕上班自撞翻車「只差1公尺」險墜10米橋下　驚險畫面曝

▲彰化台74甲線東外環發生自撞翻覆。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉台74甲線東外環道，今(21日)上午發生一起自撞翻車事故。一名年約35的女駕駛開車上班途中，不明原因失控撞上水泥護欄，整輛車當場噴飛、翻滾，最後四腳朝天橫躺在慢車道上。更驚險的是，只差1公尺就可能翻落10公尺深的橋下，所幸駕駛僅受輕傷。

依據彰化警分局初步調查，這起自撞車禍發生在上午7點多，正是許多民眾趕著上班的交通尖峰時段。該名女駕駛花壇鄉往台中方向的東外環道時，突然失控撞擊快、慢車道間的水泥護欄。強大的撞擊力讓整輛車瞬間噴飛，在空中翻滾後，最後四輪朝天倒在慢車道上。

車禍發生當下，車道車水馬龍，不少民眾目擊這驚險的瞬間，由於車輛翻覆的位置距離橋邊護欄僅有約1公尺的距離，如果撞擊力道再大一些，車輛很可能就會翻落10多公尺深的橋下，後果不堪設想。

事故發生後，女駕駛雖然受到驚嚇，但仍自行從車內爬出。彰化縣消防局接到報案後，立即派員趕往現場救援。救護人員發現她頭部受傷，但意識清楚，現場進行包紮後，迅速將她送往彰化基督教醫院治療。所幸沒有生命危險。

這起意外也造成該路段交通一度受阻，許多趕著上班的用路人都被擋在後方。警方到場後迅速進行交通疏導，確實的肇事原因還需要進一步調查釐清，同時也呼籲駕駛人，行經該路段時應保持注意力集中，以免發生意外。