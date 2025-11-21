國3彰化段深夜驚魂！2車追撞小貨車頭變形　零件噴滿地畫面曝

▲國3彰化路段發生追撞車禍，貨車頭變形駕駛受困。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國道3號彰化段昨(20日)深夜發生追撞車禍！一輛小貨車行經南下201公里時與油罐車發生追撞，巨大的撞擊力導致小貨車車頭幾乎被壓扁，現場零件四散，一片狼藉，駕駛受困車內無法動彈，經消防人員緊急搶救後脫困，所幸意識清楚送醫救治。

這起事故發生在昨晚（20日）接近11點，地點位於國道3號南下201公里、彰化快官路段，一輛行駛中的小貨車，不知何故與一輛油罐車發生追撞，強大的撞擊力道使得小貨車車頭幾乎全毀，擋風玻璃碎裂，保險桿、車燈等零件噴飛散落在車道上。

▲國3彰化路段發生油灌車與貨車追撞車禍，貨車駕駛受困。（圖／消防提供）

事故發生後，油罐車駕駛並未受傷，而小貨車車體嚴重變形，駕駛被困在駕駛座上動彈不得，彰化縣消防局獲報後，立即派出人車趕往現場救援。消防人員利用破壞器材，撐開扭曲的車門和車體，最終成功將意識清楚的駕駛救出，並由救護車火速送往烏日林新醫院進行救治。

這起事故發生的地點正好在匝道附近，一度讓後方駕駛人心驚膽跳，擔心會引發嚴重塞車。不過，由於處理迅速，事故車輛很快被移置路肩，並未對深夜的國道交通造成重大影響。國道警方初步研判，為操作不當釀禍，詳細原因尚待進一步釐清。