社會 社會焦點 保障人權

國3彰化段深夜驚魂！2車追撞小貨車頭變形　零件噴滿地畫面曝

▲國3彰化路段發生追撞車禍，貨車駕駛受困。（圖／消防提供）

▲國3彰化路段發生追撞車禍，貨車頭變形駕駛受困。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國道3號彰化段昨(20日)深夜發生追撞車禍！一輛小貨車行經南下201公里時與油罐車發生追撞，巨大的撞擊力導致小貨車車頭幾乎被壓扁，現場零件四散，一片狼藉，駕駛受困車內無法動彈，經消防人員緊急搶救後脫困，所幸意識清楚送醫救治。

這起事故發生在昨晚（20日）接近11點，地點位於國道3號南下201公里、彰化快官路段，一輛行駛中的小貨車，不知何故與一輛油罐車發生追撞，強大的撞擊力道使得小貨車車頭幾乎全毀，擋風玻璃碎裂，保險桿、車燈等零件噴飛散落在車道上。

▲國3彰化路段發生追撞車禍，貨車駕駛受困。（圖／消防提供）

▲國3彰化路段發生油灌車與貨車追撞車禍，貨車駕駛受困。（圖／消防提供）

事故發生後，油罐車駕駛並未受傷，而小貨車車體嚴重變形，駕駛被困在駕駛座上動彈不得，彰化縣消防局獲報後，立即派出人車趕往現場救援。消防人員利用破壞器材，撐開扭曲的車門和車體，最終成功將意識清楚的駕駛救出，並由救護車火速送往烏日林新醫院進行救治。

▲國3彰化路段發生追撞車禍，貨車駕駛受困。（圖／消防提供）

這起事故發生的地點正好在匝道附近，一度讓後方駕駛人心驚膽跳，擔心會引發嚴重塞車。不過，由於處理迅速，事故車輛很快被移置路肩，並未對深夜的國道交通造成重大影響。國道警方初步研判，為操作不當釀禍，詳細原因尚待進一步釐清。

11/19 全台詐欺最新數據

不是競速！BMW違規超車連撞3車　路人停等紅燈遭撞噴飛10公尺遠

不是競速！BMW違規超車連撞3車　路人停等紅燈遭撞噴飛10公尺遠

彰化縣埔心鄉員鹿路一段昨(21日)晚上，一輛BMW休旅車，違規逆向跨越雙黃線超車，失控先後撞擊2輛車，最後閃避不及猛力衝向超商騎樓，將一名剛買完東西、正在等紅燈的無辜行人當場撞飛10公尺，猛力撞上超商大門，現場玻璃碎片四散，場面怵目驚心。而無辜路人送醫急救後由於傷勢嚴重，已轉送彰化基督教醫院急救。

彰化4輛雙B疑競速釀禍！無辜民眾傷重

彰化4輛雙B疑競速釀禍！無辜民眾傷重

即／毒駕男撞死女肇逃！檢聲押禁見

即／毒駕男撞死女肇逃！檢聲押禁見

全面監測芬普尼！彰化採檢15處高風險雞蛋場

全面監測芬普尼！彰化採檢15處高風險雞蛋場

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

