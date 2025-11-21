產後肚子鬆弛「每天推有用嗎？」　醫解答：脂肪不是麵糰

▲推推肚子，就可以讓產後鬆弛的肚子消失嗎？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

推推肚子，就可以讓產後鬆弛的肚子消失嗎？婦產科醫師蘇怡寧表示，最近常有人問他這個問題，所以他決定說明，徒手推一推，是不會讓脂肪消失的，最多就是暫時比較平，但隔天睡醒，還是會恢復原狀，如果肚皮實在鬆弛得很嚴重，最好的方式就是和專業醫師討論。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」上發文表示，最近常有人問他，推推肚子是否能讓產後鬆弛的肚子消失呢？事實上，徒手推是不會讓脂肪消失的，「物質不滅，脂肪不是麵糰、不是橡皮，不是推一推就會跑到別的地方」，按摩能移動的只有組織液，即水腫，但那也只是看起來暫時比較平，隔天醒來照樣恢復，沒有例外。

蘇怡寧接著說，器官也不是徒手能推動的，這完全不符合人體構造，「子宮的位置是靠韌帶、骨盆、肌肉支撐，不是靠別人的手指頭推來推去，不然醫院的手術室早就改成按摩室」。他還指出，肚皮鬆是因為三大原因，分別是腹直肌分離、皮膚彈性下降、脂肪累積，不是因為沒被推。

蘇怡寧進一步表示，真正有效的產後腹部恢復方向，就是核心肌群強化、腹直肌分離復健、規律運動、飲食管理、體重調整，還有「時間」，倘若肚皮鬆弛得很嚴重、彈性下降很多，或是外觀造成困擾，則可以找專業醫師討論安全的改善方式。