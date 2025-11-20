小時候冬天「阿嬤往他臉上抹1物」超暖　全場回憶殺：一輩子的味道

▲小時候，阿嬤都會幫原PO抹雪芙蘭保濕，這味道成了一輩子的記憶。（圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

氣溫驟降讓人皮膚乾到爆，一名男網友懷舊直呼，冷颼颼的天氣一到，就想起阿嬤那雙溫暖的手，「每次冬天都會在我臉上塗雪芙蘭」，還好奇問「現在還有人在用這個嗎？」沒想到掀起網友熱議，笑說那味道一聞就想到阿嬤，「她還會用簡單溫暖且大力的手法按摩」、「看到那個味道就出來了！」

一名男網友在臉書《爆廢1公社》表示，最近天氣變超冷，皮膚也變得十分乾燥，突然勾起了他的童年回憶，「每次到了冬天我阿嬤都會在我臉上塗雪芙蘭」。對此，原PO好奇拋問，大家小時候是不是也有這樣的經驗，「現在還有人在用這個嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，大票網友瞬間共鳴，「我阿嬤也會」、「而且阿嬤還會用簡單溫暖且大力的手法按摩吸收」、「這是一輩子懷念的味道」、「看到那個味道就出來了，永生難忘的味道」、「回憶的味道，現在冬天還在用，真的很保暖」、「我阿嬤的味道」、「外島當兵時，冬天隨身帶著它」、「看到這個...都會想到離世的爸爸」、「小時候的五斗櫃和梳妝台上一定有一罐」。

其他網友分享萬能用途，「以前處理拿來擦手擦臉擦全身之外，還可以拿來擦真皮的皮椅，又油亮又能保養」、「冬天睡前擦腳底，穿上襪子還不錯」、「這個防蚊好用」、「我都買來塗在捕蚊燈底座」。

不少人也直呼，「我的阿嬤是用一樣很香的鐵盒妮維雅幫我擦，上面的鋁箔還捨不得撕掉」、「小時候阿母都給我抹『白熊脂』很香，感覺很羞恥，我們那個男子漢年代」、「我婆婆用百雀羚」。