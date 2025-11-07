美國爆「李斯特菌群聚」釀6死！醫曝4族群風險高：冷藏久了更麻煩

▲很多人會把吃不完的熟食放進冰箱保存。（示意圖／取自PIXABAY）

記者曾筠淇／綜合報導

「危險並不是看起來比較髒的食物才有！」婦產科醫師蘇怡寧發文表示，美國近期發生嚴重的李斯特菌群聚感染事件，對李斯特菌來說，低溫、濕濕滑滑的環境是最好的，所以把食物放在冰箱內，並沒有比較安全。他也提醒，如果是孕婦或免疫力較弱的人，一定要特別注意，不要覺得冰箱內的食物就絕對可以安心吃。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」上發文表示，美國最近發生一起嚴重的李斯特菌群聚感染事件，且跟一般超市就買得到的冷藏義大利麵即食包有關，「不是生食、不是海鮮，是已經煮熟的義大利麵料理」，18個州有27名確診個案，且有6人死亡，目前美國正在持續追查產品批號來源，並持續擴大召回名單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇怡寧直言，這蠻可怕的，且目前看來，這不是髒或生的食物。很多人都以為只有生食材有風險，但「這就是一般家庭冰箱裡，看起來很正常的冷藏熟食」。他續指出，李斯特菌並不是只存在於骯髒食物的細菌，相反的，它很會在低溫中生存，且更喜歡濕濕滑滑的環境，所以放在冰箱內的熟食並沒有比較安全，反而是李斯特菌待得最舒服的地方。

蘇怡寧也舉例，像是冷藏櫃的熟食、冷切肉、義大利麵沙拉、馬鈴薯泥沙拉，這些看起來都是很乾淨，且放在冰箱裡更安心的東西，但實際上卻更要小心。他也提醒，孕婦、免疫力較弱者、年長者、新生兒要特別小心，其中新生兒部分，「不是因為自己吃這些食物，而是媽媽在懷孕時，如果感染，可以垂直傳給胎兒」。

蘇怡寧也補充，生魚片並不是李斯特菌的「主力戰場」，更常見的是「熟食+冰著+放著」，冰箱不是殺菌器，熟食冷藏久了更麻煩，若熟食要冷藏，請盡量在2、3天內食用完畢，加熱時也要加熱到滾，「冰箱只是延緩變壞，不能殺菌」。