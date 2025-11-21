　
力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起中國發出禁止赴日旅遊公告和軍演等手段反制。外交部長林佳龍喊話「我們來衝一下」力挺日本觀光，台灣虎航今(21日)也宣布推出優惠，飛沖繩、石垣島單程機票未稅777元起，喊話「台日同行，全面開飛，日本空房一個也不留」。

高市早苗「台灣有事」論引發中日緊張關係升溫，北京除了實彈射擊、釣島巡航等軍力恫嚇，還接連祭出勸阻陸客別去日本旅遊、暫停水產品輸陸等報復性手段。林佳龍昨日表態支持高市內閣的印太戰略，並呼籲國人多多赴日旅遊、採購日本產品並打卡分享日本美食，並喊話「我們來衝一下」讓台灣旅遊人數超過對岸觀光客。

台灣虎航今日立即響應，「台日同行，讓日本沒有補不滿的房！台虎飛日本，全面力挺優惠價。」

虎航推出兩大優惠，優惠一包括飛台北/台南/高雄-沖繩、台北-石垣島等航線單程機票未稅777元起；優惠二則祭出日本全航線限時9折優惠，優惠碼為ITLOVEJP，銷售期間自11月21日上午10時起至23日止，旅遊期間為即日起至2026年3月28日。

▲▼虎航推日本優惠。（圖／虎航提供）

▲虎航推日本優惠。（圖／虎航提供）

另外，日本航空集團旗下的日本越洋航空（Japan Transocean Air，簡稱 JTA）宣布，將於2026年2月3日開航首條國際定期航線「台北－沖繩那霸」，這也是該航空公司自成立以來首次跨出台日航線營運，機票將於12月3日早上10點正式開賣。

11/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

