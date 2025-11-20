　
中日關係急凍！上野「最後2大貓熊」倒數歸還　60億商機恐蒸發

▲曉曉、蕾蕾恐成最後旅日貓熊。（圖／翻攝自X／上野動物園［公式］）

▲曉曉、蕾蕾恐成最後旅日貓熊。（圖／翻攝自X／上野動物園［公式］，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本與中國關係持續降溫，「貓熊外交」也面臨重大衝擊。東京上野動物園目前僅存的兩隻大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」租借期將於2026年2月20日到期，進入倒數100天，若中方不再續借，日本將在期滿後正式進入「全國零貓熊」的局面。這兩隻人氣明星每年為上野一帶帶來超過300億日圓（約新台幣60億元）的經濟效益，因此日本政府內部開始為可能失去貓熊表示憂心。

東京都政府與中國野生動物保護協會已多年推動共同研究，希望延長租借協定，然而截至目前始終未獲明確答覆。陸媒與學者分析，中日關係近月急速惡化，日本首相高市早苗拒絕收回「台灣有事」發言後，北京接連祭出旅行提醒、水產品禁運等措施，「貓熊外交」自然也受到牽動。根據遼寧大學日本研究中心客座教授陳洋說法，若局勢持續緊繃，中國可能不再向日本租賃新的大貓熊。

▲曉曉、蕾蕾恐成最後旅日貓熊。（圖／翻攝自X／上野動物園［公式］）

此事更登上中國社群熱搜第一，微博上不少網友直言「不配借」、「提前要回來」，甚至調侃「這麼大的事應該放假兩天慶祝」。但也有中國網友對此冷嘲熱諷，自嘲「這種贏法太沒體面」。在抖音與微博上，「日本要沒貓熊了」成為熱門話題，輿論兩極。

日本方面仍希望能留住曉曉、蕾蕾。消息指出，中國國務院副總理何立峰今年7月造訪大阪世博時，曾回應日方，希望雙方能「早日達成共識」。但隨著情勢轉冷，中方原本年底可能宣布「贈送貓熊」的計畫也被傳已中止。日本外務省人士憂心，若沒有元首級互動，貓熊續留的程序恐難推進。

若曉曉、蕾蕾如期返陸，這將是日本自2008年貓熊「林林」去世後，再度面臨全國無貓熊的窘境。日媒形容，貓熊象徵中日友好，從1972年康康、蘭蘭亮相以來，始終是日本民眾心中的「親善大使」。如今隨著兩國關係跌至冰點，這段50年的貓熊交流可能也將迎來重大斷點。

