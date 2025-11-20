　
政治

「我們來衝一下」！　林佳龍喊話國人拚今年赴日人數超越中客

▲▼外交部長林佳龍赴立法院外交及國防委員會報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢。（圖／記者徐文彬攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

日中關係緊張，中國對日本祭出一連串政策與禁令，包括呼籲中國人不要去日本旅遊留學，更禁止進口日本水產品。不分朝野立委均關切此事，外交部長林佳龍今（20日）表示，我方支持日相高市早苗的硬派政策與戰略，「問題在中國」，呼籲國人赴日旅遊、購買日本產品，並打卡分享日本美食等，以實際行動支持日本，「我們來衝一下！」期待年底前台灣赴日觀光客能超越中國遊客。

日本首相高市早苗日前在眾議院詢答談及台海議題時，稱可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發日中關係緊張，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。

立法院外交及國防委員會今（20日）邀請外交部部長林佳龍、農業部次長、衛生福利部次長報告「整合國家優勢輸出推動國際合作發展策略與進展」，並備質詢。不分朝野立委包括王定宇、沈伯洋、林楚茵、陳冠廷、徐巧芯、賴士葆、邱志偉等今都關切相關議題。

王定宇質詢時指出，日本因為對台灣安全的重視，引起中國文攻武嚇與經濟制裁，他看到中國現在對日本做的事情，「我差點以為中國要逼日本承認他是中國一部分」，外交部對於日本、高市內閣這件事的態度是什麼？

林佳龍表示，高市早苗的發言是一件事；有人不高興，要怎麼處理，避免升高衝突是另一件事；而台灣對日本的支持，又是另一件事。日本是基於自己國家利益，尤其安全部分來發言，包括不管是政策、法令或聲明內提到，「台灣有事就是日本有事」，也是日美安保有事，當中涉及美國角色，不是日本單方面行為。

林佳龍指出，中國對台灣一再的霸凌，文攻武嚇、經濟脅迫無所不用其極，前陣子也用在菲律賓，現在用在日本，「所以問題在中國嘛」，不是誰有事沒事，是中國在找事、找理由，「我們要好好的去管理中國，我們跟美日菲、理念相近國家要好好的管理，避免中國擦槍走火」，我方是當作危機預防。至於中方行動，我方也要了解，實際情況如何。「我們是支持高市早苗首相她的政策，她的硬派政策、戰略」，以及對於第一島鏈，包括台海、東海、南海相關的立場。

王定宇也問到，中國對日本加諸不管是黃海軍演，現在延長8天，還有旅遊禁制令，以及現在的水產禁制令，我國態度是什麼？林佳龍說，那些演習是中國平常就在做的，規模很小，但透過央視擴大，但其實黃海在中共岸邊，日本從地圖看就很清楚，可是台灣媒體就把它擴大、一再操作、被運用。

「這也是認知作戰」，林佳龍直言，我們必須了解事情實況，要很關心這件事，但不要去過度反應，否則就是剛好讓中共透過這樣的方式操弄認知作戰。旅遊與經濟部分，中共什麼都武器化，因此與中共來往要小心、去風險化，「甚至是現在美中是根本就是所謂的脫鉤了嘛」，在稀土、新興科技上。

林佳龍認為，日本此時最需要台灣人對他的支持，也請台灣人以實際行動表達對高市早苗政策的支持，多到日本觀光旅遊，「現在應該是好季節」，並多購買日本產品來表達台日友好。

林佳龍會中休息時間接受記者訪問時進一步指出，除了去日本觀光旅遊、購買日本產品外，如果吃跟日本有關的餐飲，也可以上網打卡，「用行動表示對日本的支持，大家發揮創意」。

林佳龍預期，台灣今年去日本旅遊的人會創歷史新高，「我們來衝一下！」用旅遊人數表達對高市早苗首相與政府的支持，相信到年底時，今年到日本旅遊的台灣觀光客可以大於中國觀光客人數，「我也相信應該會達到目標」。

11/18 全台詐欺最新數據

472 2 5736 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「大胸薄紗妹」半夜私訊球星老公！　劉雨柔：一定有事

日中關係緊張！台人能做什麼？　他給3答案

日中關係緊張！台人能做什麼？　他給3答案

日本首相高市早苗因「台灣有事」言論，導致日中關係緊張。媒體人黃暐瀚就表示，若日本被中國全面抵制，支持台日友好的台灣人可以做什麼？政治的事情交給政治人物煩惱，老百姓就多買日貨、多旅遊就對了。

他喊日本有流感+熊害　林氏璧用數據回應

他喊日本有流感+熊害　林氏璧用數據回應

陸客抗日轉飛南韓觀光　韓網崩潰：拜託別來

陸客抗日轉飛南韓觀光　韓網崩潰：拜託別來

有感日本不跪人民幣！她嘆：台灣沒這種覺悟

有感日本不跪人民幣！她嘆：台灣沒這種覺悟

鄭麗文出席抗日講座喊「國共必須和解」　台海無事才能日本無事

鄭麗文出席抗日講座喊「國共必須和解」　台海無事才能日本無事

