國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國不敢打「稀土牌」報復日本？　分析：習近平恐面臨全球反噬

▲▼習近平,高市早苗。（圖／路透）

▲ 高市早苗與習近平上月在南韓會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發中國從旅遊警示到水產禁令等一連串反制措施，但至今未祭出稀土管制。專家分析，北京此次展現罕見克制，主要考量一旦動用稀土這項武器，恐怕引發全球供應鏈重組浪潮，最終反噬中國自身利益。

《彭博》分析，回顧2010年釣魚台領土爭端期間，中國曾對日本實施稀土禁運，迫使東京當局四處尋找替代來源。這些被稱為「工業維生素」的關鍵材料，廣泛應用於電動車、智慧型手機及軍火製造，一度令日本吃盡苦頭。但時隔15年後，國際情勢已大不相同。

美國前貿易談判代表、現任亞洲協會政策研究院學者卡特勒（Wendy Cutler）認為，「北京打稀土牌是很冒險的舉動」，不僅會疏遠其他貿易夥伴，更可能推動各國加速與美國合作，共同建立替代供應網絡。

川普政府態度也是北京須考量的重要因素，川普在上月「川習會」後宣布，雙方已就稀土出口限制達成「全球性」共識。中國若在此時機對日本採取強硬措施，恐怕破壞好不容易緩和的局面。美國駐日大使葛拉斯（George Glass）更明確表態，華府在任何中日爭端中都堅定支持東京。

中國商務部發言人何詠前20日在例行記者會上警告，若日方「繼續一意孤行」，中方將堅決採取必要措施。不過目前北京反制措施仍停留在禁止日本水產進口、發布旅遊警示，以及取消日本藝人演出等。

華盛頓戰略與國際研究中心經濟主任勒克（Philip Luck）指出，中國政府深知被視為「不可靠供應商」的後果，尤其是在他們正極力成為世界製造業中心的時候，「他們更傾向限制市場准入，因為聲譽成本相對較低。」

日本在2010年慘痛教訓後已著手分散稀土供應鏈，根據日本能源經濟研究所資料，日本對中國稀土依賴度曾一度降至60%，雖近期回升至70%以上，但配合國內戰略儲備，抗壓能力已大幅提升。澳洲萊納斯稀土公司（Lynas Rare Earths Ltd）近期也開始供應重稀土元素，進一步強化日本供應安全。

分析認為，即便中國最終選擇限制稀土出口，也可能採取較為溫和的手段，以免加速全球建立替代供應鏈努力，如增加文件審查、延緩核發許可，或引導供應商自主減少對日交易，避免引發國際社會強烈反彈。

康乃爾大學政府學副教授卡爾森（Allen Carlson）警告，「中國越是利用這種影響力，非貿易夥伴國考慮深化與中國經濟關係時越有可能心存疑慮」，恐怕令其他國家憂心，「既然他們能對日本這樣做，為什麼不能對我這樣做？」

11/19 全台詐欺最新數據

