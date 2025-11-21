百餘名中國人員赴德參展「食物中毒」　領事館要求餐廳道歉賠償

▲赴德國參展人員食用的便當餐盒。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者魏有德／綜合報導

上百名赴德國參加杜塞爾多夫國際醫療器械設備展的中國參展人員，近日疑因食用當地中餐館提供的盒飯而出現集體食物中毒情況，經送醫治療後，無重傷或死亡。大陸駐杜塞爾多夫總領館已介入處理，要求涉事餐廳致歉並承擔補償責任，同時成立工作小組跟進後續。由於該展會規模龐大，逾千家中國企業參展，領館也提醒德國與相關機構加強安全保障。

《瀟湘晨報》報導，中國駐杜塞爾多夫總領館20日證實，17日赴德國參加2025年杜塞爾多夫國際醫療器械設備展的上百名中方參展人員出現食物中毒症狀。

▲2025年杜塞爾多夫國際醫療器械設備展。（圖／翻攝瀟湘晨報）

根據總領館領事僑務處說法稱，初步調查顯示，事件源自一家中餐館團餐在解凍與煮製環節出現食安問題，至少4人曾入院接受治療，已無大礙，整起事件受影響人數估逾百人。

事發後，總領館人員立即與參展人員和商家取得聯繫，要求對方啟動補救措施並向受害者道歉，同時，成立工作小組持續追蹤進展。

至於引發食物中毒的餐館則在社群媒體上發文致歉稱，在製作盒飯時確有流程失誤，導致部分肉品未完全解凍或加熱不足，已為參展者提供藥品協助、協同送醫等補救措施。

本屆杜塞爾多夫國際醫療器械設備展以人工智慧與機器人技術為主軸，共吸引1300多間中國企業參展，為期4天的會期預計有來自160多個國家和地區的8萬名專業人士參展。