國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高市早苗不怕中國施壓！專家揭「3大反制手段」　水產品禁令沒在怕

▲▼日本首相高市早苗有3招可以對付北京施加的壓力。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗有3招可以對付北京施加的壓力。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗7日在眾議院答覆質詢時，提到台灣有事可能構成存亡危機事態，而日本政府可行使集體自衛權，引發北京強烈反彈。中國隨後再度宣布暫停進口日本水產品。對此，東京佳能國際戰略研究所（CIGS）研究主任山下一仁分析，日本握有三項具備實質效果的反制手段，可望在外交與貿易層面牽制中國。

根據日媒《President Online》，中國政府不僅猛烈批評高市早苗，更再度以水產品安全為理由，宣布停止從日本進口水產品。面對中國以經濟手段施壓，日本政府是否只能被迫承受？山下一仁指出，日本至少可以透過WTO、TPP，以及拓展新市場等三大手段進行回應。

　手段一：向WTO提訴　彰顯中國限制措施具政治動機
 山下表示，中國此次採取的進口停止措施雖以「食品安全」為名，但其實明確帶有政治意圖，且中國外交部已公開將理由指向高市的言論。這類透過政治施壓達成的限制措施，在WTO規範中並不被允許。

目前WTO上訴機制因美國阻擋委員任命而停擺，但日本仍可向第一審「紛爭處理小組」（Panel）提訴。雖然Panel裁決無法進一步進入上訴程序，但仍具有國際公信力，有助於向全球揭露中國違反自由貿易規範的事實，並在輿論上扭轉局勢。

　手段二：善用TPP　以「台灣優先」施壓中國
 第二項更具效果的反制工具是TPP（跨太平洋夥伴協定）。山下指出，TPP自由貿易圈已因英國加入與南韓表態有意加入而持續擴大，目前中國與台灣皆提出申請。

他認為，日本等成員國可要求「不遵守WTO規範的國家不得加入TPP」，藉此對北京施壓。此外，中國過去在加入WTO時曾極力要求優先於台灣，因此若日本與其他成員國在TPP加入順序上暗示「台灣優先」，就能有效挑動中國的敏感神經，迫使其重回談判桌。從長期來看，TPP的制度性壓力遠比WTO單一案件具更強的效果。

▲▼我中華民國總統賴清德20日在X分享午餐菜單，表示享用了日本產的帆立貝。（圖／翻攝自X）

▲總統賴清德20日在X分享午餐菜單，表示享用了日本產的帆立貝。（圖／翻攝自X）

　手段三：拓展中國以外市場　削弱北京經濟威脅力
 山下指出，要從根本解決問題，日本必須逐步降低對中國市場的依賴，特別是在水產品出口方面。北京之所以能以經濟制裁方式施壓，是因為中國市場規模龐大，而日本企業長期依賴該市場。

他以澳洲為例，指出中國曾因不滿其公開指責「新冠病毒起源於中國」而禁止澳洲大麥與牛肉進口，也曾威脅以掌握稀土供應為籌碼。但美國企業已與沙烏地阿拉伯合作開發稀土精煉設備，目的就是削弱中國對全球供應鏈的主導權。日本亦可採取同樣策略，擴大出口至多國市場，使中國無法再以進口限制作為施壓工具。

　北京的「面子戰」恐成反效果
 山下強調，中國此次以政治理由啟動貿易制裁，與其過去多次向他國施壓模式相同，但在WTO與TPP兩套制度框架下，日本完全有可能從國際化、制度化的角度反制。尤其北京極度在意「面子」與國際評價，一旦因日本的策略被迫在國際場合接受談判甚至讓步，其面子將大受損害。

他認為，日本不應只是挨打，而是應主動運用國際規範與多邊機制，才能真正削弱中國的經濟脅迫能力，避免日本在類似議題上一再成為政治報復的對象。

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

