中日關係急凍！上海日式餐廳爆退訂潮　業者無奈：很煎熬

▲中日外交關係近期急速升溫，衝擊第一線日本餐飲業者的生意。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中日近期外交關係緊張，衝擊第一線日本餐飲業者的生意。原本期待中國解除日本海鮮禁令、盼能恢復正常供應的伊藤隆志（Takashi Ito），這週卻因北京與東京再度爆發緊張關係，眼看希望再次破滅。

根據《路透社》報導，日本新任首相高市早苗本月提到，一旦中國攻擊台灣、威脅日本生存，日本可能採取軍事行動。北京強烈反彈後，不僅重新祭出日本海鮮禁令，還呼籲民眾暫停赴日旅遊，並揚言將祭出更強硬的反制措施，導致多場交流活動喊卡。

▲上海經營日本海鮮餐廳Merase的伊藤隆志。（圖／路透）



在上海經營海鮮餐廳Merase的伊藤坦言，每逢兩國關係劇烈波動，店裡生意就像坐雲霄飛車。他向《路透社》表示，「每次發生這種大事都很痛苦，因為中日關係一震動，我們的心也跟著起伏，非常煎熬。」

現階段影響已經浮現。餐廳在週三晚上出現幾筆臨時取消訂位，雖然客人沒有說明原因，但伊藤坦言原因心知肚明，平常中國本地客人約占餐廳預訂的一半，如今卻開始不來，讓他備感壓力。

中國這波反制措施，距離先前稍微放鬆日本海產限制沒多久。當時北京因日本兩年前啟動福島核電廠處理後廢水排海而全面停購海鮮，如今趁著外交風波再次收緊。

伊藤表示，他盡量改用本地食材，但有些魚類仍只能從日本進口，「這次算是目前最大的一次衝擊之一。」他也悲觀認為短期內不會出現好消息。

▲在上海經營串燒店Hyakumanben的曽根和明。（圖／路透）



除了海鮮供應受阻，高市早苗的言論引發中國駐日外交官與官媒的強烈批評，日本政府因此提醒在中日本公民避免前往人潮聚集處，提高自我安全意識。

不只伊藤，同樣在上海經營串燒店Hyakumanben的曽根和明（Kazuaki Sone）也感受到不安。他自2012年移居中國、兩年前開店，坦言最擔心的是政府衝突讓原本順暢的商務及文化往來變得困難。

曽根說，他多年來經歷過數次中日交惡，但一般民眾、尤其是朋友並沒有因政治事件改變對待方式，「也因為如此，我才能一直在這裡工作。」