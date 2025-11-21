　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中日關係急凍！上海日式餐廳爆退訂潮　業者無奈：很煎熬

▲▼上海經營日本海鮮餐廳Merase的伊藤隆志。（圖／路透）

▲中日外交關係近期急速升溫，衝擊第一線日本餐飲業者的生意。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中日近期外交關係緊張，衝擊第一線日本餐飲業者的生意。原本期待中國解除日本海鮮禁令、盼能恢復正常供應的伊藤隆志（Takashi Ito），這週卻因北京與東京再度爆發緊張關係，眼看希望再次破滅。

根據《路透社》報導，日本新任首相高市早苗本月提到，一旦中國攻擊台灣、威脅日本生存，日本可能採取軍事行動。北京強烈反彈後，不僅重新祭出日本海鮮禁令，還呼籲民眾暫停赴日旅遊，並揚言將祭出更強硬的反制措施，導致多場交流活動喊卡。

▲▼上海經營日本海鮮餐廳Merase的伊藤隆志。（圖／路透）

▲上海經營日本海鮮餐廳Merase的伊藤隆志。（圖／路透）

在上海經營海鮮餐廳Merase的伊藤坦言，每逢兩國關係劇烈波動，店裡生意就像坐雲霄飛車。他向《路透社》表示，「每次發生這種大事都很痛苦，因為中日關係一震動，我們的心也跟著起伏，非常煎熬。」

現階段影響已經浮現。餐廳在週三晚上出現幾筆臨時取消訂位，雖然客人沒有說明原因，但伊藤坦言原因心知肚明，平常中國本地客人約占餐廳預訂的一半，如今卻開始不來，讓他備感壓力。

中國這波反制措施，距離先前稍微放鬆日本海產限制沒多久。當時北京因日本兩年前啟動福島核電廠處理後廢水排海而全面停購海鮮，如今趁著外交風波再次收緊。

伊藤表示，他盡量改用本地食材，但有些魚類仍只能從日本進口，「這次算是目前最大的一次衝擊之一。」他也悲觀認為短期內不會出現好消息。

▲▼在上海經營串燒店Hyakumanben的曽根和明（Kazuaki Sone）。（圖／路透）

▲在上海經營串燒店Hyakumanben的曽根和明。（圖／路透）

除了海鮮供應受阻，高市早苗的言論引發中國駐日外交官與官媒的強烈批評，日本政府因此提醒在中日本公民避免前往人潮聚集處，提高自我安全意識。

不只伊藤，同樣在上海經營串燒店Hyakumanben的曽根和明（Kazuaki Sone）也感受到不安。他自2012年移居中國、兩年前開店，坦言最擔心的是政府衝突讓原本順暢的商務及文化往來變得困難。

曽根說，他多年來經歷過數次中日交惡，但一般民眾、尤其是朋友並沒有因政治事件改變對待方式，「也因為如此，我才能一直在這裡工作。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／記憶體股全倒！　2檔摜跌停
快訊／賓賓哥道歉沒用！中市府開罰13萬　校方怒告2罪
新竹縣某國中女老師墜樓亡　校方發聲明
打臉賓賓哥！校方：6天前強調不能直播　感謝狀被拿走已報警
BMW逆向高速轟炸超商！　路人被撞飛畫面曝
快訊／台股大屠殺！　台積電重挫
川普轉貼黃仁勳3句話　紐時：輝達晶片成為談判籌碼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓軍人跨越軍事分界線！　韓軍隨即「鳴槍示警」趕退

中日關係急凍！上海日式餐廳爆退訂潮　業者無奈：很煎熬

川普轉貼黃仁勳3句話　紐時：輝達晶片成為談判籌碼

美國會點名台灣「資助菲軍事基地」　強化美軍保台能力

賴清德、林佳龍吃干貝壽司力挺！　日本網友讚爆：台灣是真朋友

路透：中國民用貨船與渡輪組「影子海軍」演練奪台

中國「再禁日水產」衝擊有限　日媒：業者早分散市場

美提俄烏終戰計畫！澤倫斯基已收到　白宮：對雙方都有好處

美國務院「主動發聲挺日本」　重申反對以武力改變台海現狀

退票50萬張還是要去　中國人打卡入境日本：現實生活沒影響

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

韓系服飾欠稅153萬！士林分署登門查封百件流行款　氣質闆娘崩潰

北韓軍人跨越軍事分界線！　韓軍隨即「鳴槍示警」趕退

中日關係急凍！上海日式餐廳爆退訂潮　業者無奈：很煎熬

川普轉貼黃仁勳3句話　紐時：輝達晶片成為談判籌碼

美國會點名台灣「資助菲軍事基地」　強化美軍保台能力

賴清德、林佳龍吃干貝壽司力挺！　日本網友讚爆：台灣是真朋友

路透：中國民用貨船與渡輪組「影子海軍」演練奪台

中國「再禁日水產」衝擊有限　日媒：業者早分散市場

美提俄烏終戰計畫！澤倫斯基已收到　白宮：對雙方都有好處

美國務院「主動發聲挺日本」　重申反對以武力改變台海現狀

退票50萬張還是要去　中國人打卡入境日本：現實生活沒影響

國光客運三度欠薪「薪水只發一半」　業者致歉：今天補足差額

國3彰化段深夜驚魂！2車追撞小貨車頭變形　零件噴滿地畫面曝

台南ESG概念店第3屆再添22家！　黃偉哲：永續是城市競爭力

記憶體全倒！華邦電、群聯跌停　南亞科與旺宏皆殺逾9%

楊宗緯報警！控「妨害名譽、洩漏個資」二度發聲：做正確的事

快訊／賓賓哥道歉沒用！中市府開罰13萬　校方告竊盜、妨害名譽

湖人開除巴斯兄弟！重組球探部門　總管佩林卡也被點名該走

快訊／新竹縣某國中驚傳校園墜樓　女老師曾投訴霸凌送醫不治

北韓軍人跨越軍事分界線！　韓軍隨即「鳴槍示警」趕退

好市多黑五11/24開跑！優惠品達500種　家電、冬衣、牛排都入列　

【超高級單人房】孕妻找老公收肚中寶寶「房租費」　網友見高房租原因直呼太好笑

國際熱門新聞

正妹峇里島離奇亡！疑殺蟲劑2種中毒

哈佛前校長戀愛腦曝光！婚內狂追中共高官女

輝達紅利曇花一現　美股震盪收黑386點

高市效應？東京池袋「遊客超少」日網狂讚

日本最後2大貓熊倒數歸還！60億商機恐蒸發

日議員大吃台灣滷肉飯：德不孤必有鄰

不甩退票潮　中國人PO文打卡入境日本

美國務院發聲挺日　反對以武力改變台海現狀

狗狗內臟被熊吃　日獸醫剖析原因

荒謬劫獄！　情婦法院外遞槍給黑幫老大

紐時：輝達晶片成為川普談判籌碼

俄羅斯持續推進烏克蘭東部　宣稱重奪庫皮揚斯克市

川普突轉貼黃仁勳3句話

別再用醋+小蘇打！專家分享水管堵塞「2大妙招」

更多熱門

相關新聞

賴清德、林佳龍po壽司照　日網：台灣真朋友

賴清德、林佳龍po壽司照　日網：台灣真朋友

日本首相高市早苗日前在國會明確指出，「台灣有事」恐構成日本可行使集體自衛權的「存立危機事態」，引爆北京強烈反彈。中國不僅祭出旅遊限制，還重啟日本水產品禁令，兩國關係急速升溫。就在此時，總統賴清德與外交部長林佳龍連續以行動力挺日本，意外在日網上掀起一波「感謝台灣」熱潮。

中國民用貨船與渡輪組「影子海軍」演練奪台

中國民用貨船與渡輪組「影子海軍」演練奪台

中國再禁日水產衝擊有限　業者早分散市場

中國再禁日水產衝擊有限　業者早分散市場

美國務院發聲挺日　反對以武力改變台海現狀

美國務院發聲挺日　反對以武力改變台海現狀

不甩退票潮　中國人PO文打卡入境日本

不甩退票潮　中國人PO文打卡入境日本

關鍵字：

中國日本水產進口日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

抗壓性最強的三大星座！

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

醫推「1蔬菜」可降膽固醇：加在泡麵中

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

即／被爆離婚　孫正華發聲明

羅唯仁惹怒台積人！爆退休前狂要簡報

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥開直播回嗆

台人帶隊挺義大利老闆　中國網友傻眼怒噴一段話

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面