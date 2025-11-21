　
政治

日本挺台慘遭中國經濟制裁　王婉諭曝：高市內閣支持度逆勢創新高

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／《豈有此呂》）

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

日本首相高市早苗日前「台灣有事、日本有事」的表態，引來中國不滿，並發動一連串經濟制裁舉措，包括限制中國旅客赴日、停止進口日本水產等。對此，時代力量主席王婉諭今（21日）表示，中共打的如意算盤，是透過經濟施壓迫使高市內閣退讓，好笑的是，高市早苗的內閣支持度逆勢突破新高，讓中共的威脅完全無效。

王婉諭表示，高市早苗說，「台灣有事、日本有事」，之所以打破中共的玻璃心，就是因為高市早苗狠狠戳破了中共想製造的假象跟謊言，這段發言，也不是隨口說說，而是一次非常明確的國家安全政策表態。

王婉諭指出，高市延續了安倍的戰略思想，甚至比安倍過去講的還要更清晰，她明確地指出，一旦中國對台灣發動武力侵略，日本很有可能行使集體自衛權。

王婉諭進一步指出，這不是日方第一次展現協防台灣的態度，卻是最清楚的一次，中方當然也不會毫無反應，而且，這一次中共可以說是發起全面「戰狼式」的反制，外交官威脅要斬首、限制中國人赴日旅遊、停止進口日本水產。

然而中國一連串的舉措，王婉諭直言，中共打的如意算盤，是透過經濟施壓日本民情，迫使高市內閣退讓，好笑的是，高市早苗的內閣支持度逆勢突破新高，加上日本人本來就對於大量中國觀光客反感，讓中共的威脅完全無效。

王婉諭說，對於高市來說，強硬的表態除了基於一貫友台的立場外，核心當然是為了日本的國家利益和區域安全，畢竟中共近年不斷擴軍，對台灣乃至整個東亞局勢造成巨大動盪，嚴重威脅了民主陣營的自由秩序。

最後，王婉諭直指，日本這次釋出的消息非常清楚，就是絕不能接受中共片面改變台海現狀，中共這麼緊張，就是因為高市的說法，戳破了「台灣會被孤立」的謊言，高市用行動證明，民主陣營之間會互相援助、共同防禦，這是中共最害怕出現的局面。

11/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日本空房一個不留！　虎航宣布飛沖繩、石垣島777元起
快訊／祭重罰！　選秀狀元遭扣薪、禁賽1個月
快訊／不甩台股暴跌逾900點！　2檔亮燈漲停
鴻海、輝達合作電動車！　朝Level 4自動駕駛邁進
「破8.5萬連署」抵制aespa上紅白！　NHK：希望傳遞和
快訊／郭台銘現身！　滿頭白髮站台
快訊／喪屍輾死志工還落跑開毒趴！　遭羈押禁見
TWICE出發飛高雄了！　唯獨不見子瑜蹤跡
台股暴殺855點！　法人曝止跌關鍵

上海日式餐廳爆退訂潮　業者無奈：很煎熬

上海日式餐廳爆退訂潮　業者無奈：很煎熬

中日近期外交關係緊張，衝擊第一線日本餐飲業者的生意。原本期待中國解除日本海鮮禁令、盼能恢復正常供應的伊藤隆志（Takashi Ito），這週卻因北京與東京再度爆發緊張關係，眼看希望再次破滅。

賴清德、林佳龍po壽司照　日網：台灣真朋友

賴清德、林佳龍po壽司照　日網：台灣真朋友

中國民用貨船與渡輪組「影子海軍」演練奪台

中國民用貨船與渡輪組「影子海軍」演練奪台

中國再禁日水產衝擊有限　業者早分散市場

中國再禁日水產衝擊有限　業者早分散市場

美國務院發聲挺日　反對以武力改變台海現狀

美國務院發聲挺日　反對以武力改變台海現狀

高市早苗日本首相王婉諭時代力量中國中共經濟制裁台灣有事

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

