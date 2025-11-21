日本挺台慘遭中國經濟制裁　王婉諭曝：高市內閣支持度逆勢創新高

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

日本首相高市早苗日前「台灣有事、日本有事」的表態，引來中國不滿，並發動一連串經濟制裁舉措，包括限制中國旅客赴日、停止進口日本水產等。對此，時代力量主席王婉諭今（21日）表示，中共打的如意算盤，是透過經濟施壓迫使高市內閣退讓，好笑的是，高市早苗的內閣支持度逆勢突破新高，讓中共的威脅完全無效。

王婉諭表示，高市早苗說，「台灣有事、日本有事」，之所以打破中共的玻璃心，就是因為高市早苗狠狠戳破了中共想製造的假象跟謊言，這段發言，也不是隨口說說，而是一次非常明確的國家安全政策表態。

王婉諭指出，高市延續了安倍的戰略思想，甚至比安倍過去講的還要更清晰，她明確地指出，一旦中國對台灣發動武力侵略，日本很有可能行使集體自衛權。

王婉諭進一步指出，這不是日方第一次展現協防台灣的態度，卻是最清楚的一次，中方當然也不會毫無反應，而且，這一次中共可以說是發起全面「戰狼式」的反制，外交官威脅要斬首、限制中國人赴日旅遊、停止進口日本水產。

然而中國一連串的舉措，王婉諭直言，中共打的如意算盤，是透過經濟施壓日本民情，迫使高市內閣退讓，好笑的是，高市早苗的內閣支持度逆勢突破新高，加上日本人本來就對於大量中國觀光客反感，讓中共的威脅完全無效。

王婉諭說，對於高市來說，強硬的表態除了基於一貫友台的立場外，核心當然是為了日本的國家利益和區域安全，畢竟中共近年不斷擴軍，對台灣乃至整個東亞局勢造成巨大動盪，嚴重威脅了民主陣營的自由秩序。

最後，王婉諭直指，日本這次釋出的消息非常清楚，就是絕不能接受中共片面改變台海現狀，中共這麼緊張，就是因為高市的說法，戳破了「台灣會被孤立」的謊言，高市用行動證明，民主陣營之間會互相援助、共同防禦，這是中共最害怕出現的局面。