　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

記者高堂堯／南投報導

一名香港籍男子8日赴埔里鎮虎頭山玩飛行傘，疑因操作不慎，飛行傘在半空中與另一名台灣玩家使用的飛行傘交纏，雙雙墜落掛在樹上，所幸都沒有受傷、自行脫困，但已引發現場和網友一陣虛驚。

▲埔里鎮虎頭山發生飛行傘空中擦撞交纏、玩家墜落的意外。（圖／翻攝「爆料公社公開版」臉書社團，下同）

▲埔里鎮虎頭山發生飛行傘空中擦撞交纏、玩家墜落的意外。（圖／翻攝「爆料公社公開版」臉書社團，下同）

疑為目擊整起意外經過的網友昨天在「爆料公社公開版」PO出影片，只見遠方山頭前同時有不少玩家正在操傘飛行，其中一具黃色飛行傘高度較高、一具紅色飛行傘較低，雙方距離卻不斷靠近，最後終於在空中擦撞造成傘具糾纏、失去平衡和動力，直墜正下方的樹林間，拍攝者也不禁「啊」地一聲驚叫出聲。

▲埔里鎮虎頭山發生飛行傘空中交纏、玩家墜落的意外。（圖／翻攝「爆料公社公開版」臉書社團）

驚悚畫面引發網友議論紛紛：「連空中都有三寶」、「還好離地面高度不高」、「希望人沒事」、「天空就這麼大，還會撞在一起也是不簡單」、「應該是卡在樹上」；出租傘具的業者事後也表示，人員皆無受傷失聯，只有掛樹，且自行收傘回家了，謝謝大家關心，不需要隨便猜測。

▲埔里鎮虎頭山發生飛行傘空中交纏、玩家墜落的意外。（圖／翻攝「爆料公社公開版」臉書社團）

主管飛行傘活動業務的南投縣教育處回應，2名當事人其實都是擁有執照的教練級資深玩家，當時疑似港籍玩家誤判路線才會造成相撞，所幸並無大礙；另依據《無動力飛行運動及其經營管理辦法》，若發生重傷、失蹤或死亡事故，業者應在事故發生後3小時內，向事故發生地之直轄市、縣（市）主管機關通報，昨天情況雖非屬重大意外事故、業者並不一定需要通報，但縣府仍會提醒業者加強玩家放行等內部管理，並定期會同專家進行稽核。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮象鼻隧道女遊客落水！　黑鷹吊掛送醫無生命跡象
朱茵被騙拍「大尺度三級片」！仙女形象一夕全毀　痛心：我被騙了
F4合體生變！　朱孝天突宣布開新公司
粿粿王子「浴室裸擁照」被針孔偷拍？　徵信社提2疑點
ET專訪／林岱樺保證：初選公正就願賭服輸　相信賴清德身歷其境
網友稱「花80億歐元」讓蕭美琴進歐洲議會　總統府：造謠！已報
萬華72年「昶鴻麵點」熄燈！　必比登菊花肉麵吃不到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮象鼻隧道女遊客落水！黑鷹吊掛送醫無生命跡象　4人受困獲救

詐團新歡平台是脆！「普發萬元」被盯上　可疑連結千萬別點

當眾蓋毛巾「按摩」私處　武術大咖教練猥褻2女高中生20次判3年

「騙什麼騙？沒出息」　台中警前進惠文高中宣導反詐

花蓮男遭情敵擄走痛毆！警網攔截2車逮5煞　搜出木棒、毒品

高雄男拒檢狂飆撞警車！挨轟6槍仍落跑　8hrs後台南落網

酒後情緒失控！台東男與家人起糾紛「持刀理論」　2人遭砍傷送醫

網路約砲被要求戴眼罩　嗨完驚見她是平頭男！騙砲男黑歷史曝

快訊／台南後壁碾米廠火警！警消救出1人　持續灌救中

花蓮通緝犯拒捕「持刀襲警」劫車逃逸！躲3天外出用餐狼狽落網

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

花蓮象鼻隧道女遊客落水！黑鷹吊掛送醫無生命跡象　4人受困獲救

詐團新歡平台是脆！「普發萬元」被盯上　可疑連結千萬別點

當眾蓋毛巾「按摩」私處　武術大咖教練猥褻2女高中生20次判3年

「騙什麼騙？沒出息」　台中警前進惠文高中宣導反詐

花蓮男遭情敵擄走痛毆！警網攔截2車逮5煞　搜出木棒、毒品

高雄男拒檢狂飆撞警車！挨轟6槍仍落跑　8hrs後台南落網

酒後情緒失控！台東男與家人起糾紛「持刀理論」　2人遭砍傷送醫

網路約砲被要求戴眼罩　嗨完驚見她是平頭男！騙砲男黑歷史曝

快訊／台南後壁碾米廠火警！警消救出1人　持續灌救中

花蓮通緝犯拒捕「持刀襲警」劫車逃逸！躲3天外出用餐狼狽落網

F4下個月開唱「傳沒有朱孝天」！　相信音樂證實：F3＋阿信共同策劃

美股將大崩盤？專家警告「AI股恐暴跌40％」：抱好現金

談桃園球場露微妙笑容　KT巫師教頭李強喆：要聽實話嗎？

花蓮象鼻隧道女遊客落水！黑鷹吊掛送醫無生命跡象　4人受困獲救

妹妹買房「亮底牌」房仲秒知財力！他傻眼了...兩派戰翻：時間寶貴

稀土禁令再鬆綁　陸商務部：暫停鍺、銻、石墨兩用物項對美出口管制

鐵人女首相高市早苗也困擾！曝「自己剪頭髮」失敗　慘遭丈夫嘲笑

沈伯洋回應央視紅色通緝全球抓捕　「7分半的偽紀錄片充滿造謠」

詐團新歡平台是脆！「普發萬元」被盯上　可疑連結千萬別點

F4合體生變！　朱孝天突宣布開新公司「結束了一些不好的事情」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

社會熱門新聞

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

快訊／韓籍翁赴台家族旅遊！陳屍北投某溫泉會館

朋友新開火鍋店！妹子捧場「爛醉遭撿屍」

「最美檢察官」攜5司法官轉行當律師

人夫偷錄女客性影像　威脅「叫你脫褲也得脫」慘了

載泥醉女上摩鐵性侵　二審判3年1月

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

正德佛堂女出納2年盜4545萬　重判8年

淫教練性侵32童！90罪重判36年　再押2個月

網路約砲被要求戴眼罩　嗨完驚見她是平頭男！

豪宅管委會通知檢方要查　太子集團藏豪車先衝君悅

2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜樹林

彰化田中馬拉松62歲選手昏倒命危　消防救回一命送醫治療

更多熱門

相關新聞

全家開車出遊墜落3m溪谷　4人受困父母多處擦傷

全家開車出遊墜落3m溪谷　4人受困父母多處擦傷

桃園一家四口開車出遊。昨（7）晚11點多行經新竹縣北埔鄉豐石橋附近時，不慎撞破橋墩墜落路邊2至3公尺深溪谷，4人一度受困，經消防局前往救援順利救出，父、母親身上多處擦傷，11歲、8歲的孩童則意識清楚、無明顯外傷。

好端端被建商挖倒　雙北受災屋「1棟還在協調」

好端端被建商挖倒　雙北受災屋「1棟還在協調」

埔里鎮代貪工程補助款、公所技士收賄　遭檢方起訴

埔里鎮代貪工程補助款、公所技士收賄　遭檢方起訴

高中生夏令營溯溪溺斃　業者賠6百萬換免囚

高中生夏令營溯溪溺斃　業者賠6百萬換免囚

即／高雄工人高處跌落安全網　送醫搶救不治

即／高雄工人高處跌落安全網　送醫搶救不治

關鍵字：

埔里鎮虎頭山飛行傘墜落意外

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

快訊／11級強風來了　今午後變天

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

馬斯克想取代台積電？黃仁勳：想太簡單

紐約「超帥外送員」竟是金馬影帝

鳳凰估將登陸穿台　2地防驚人雨勢

更多

最夯影音

更多
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面