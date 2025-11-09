驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

記者高堂堯／南投報導

一名香港籍男子8日赴埔里鎮虎頭山玩飛行傘，疑因操作不慎，飛行傘在半空中與另一名台灣玩家使用的飛行傘交纏，雙雙墜落掛在樹上，所幸都沒有受傷、自行脫困，但已引發現場和網友一陣虛驚。

▲埔里鎮虎頭山發生飛行傘空中擦撞交纏、玩家墜落的意外。（圖／翻攝「爆料公社公開版」臉書社團，下同）

疑為目擊整起意外經過的網友昨天在「爆料公社公開版」PO出影片，只見遠方山頭前同時有不少玩家正在操傘飛行，其中一具黃色飛行傘高度較高、一具紅色飛行傘較低，雙方距離卻不斷靠近，最後終於在空中擦撞造成傘具糾纏、失去平衡和動力，直墜正下方的樹林間，拍攝者也不禁「啊」地一聲驚叫出聲。

驚悚畫面引發網友議論紛紛：「連空中都有三寶」、「還好離地面高度不高」、「希望人沒事」、「天空就這麼大，還會撞在一起也是不簡單」、「應該是卡在樹上」；出租傘具的業者事後也表示，人員皆無受傷失聯，只有掛樹，且自行收傘回家了，謝謝大家關心，不需要隨便猜測。

主管飛行傘活動業務的南投縣教育處回應，2名當事人其實都是擁有執照的教練級資深玩家，當時疑似港籍玩家誤判路線才會造成相撞，所幸並無大礙；另依據《無動力飛行運動及其經營管理辦法》，若發生重傷、失蹤或死亡事故，業者應在事故發生後3小時內，向事故發生地之直轄市、縣（市）主管機關通報，昨天情況雖非屬重大意外事故、業者並不一定需要通報，但縣府仍會提醒業者加強玩家放行等內部管理，並定期會同專家進行稽核。