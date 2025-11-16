東益成商號67週年慶feat.埔里社廳150年　大埔城故事館今開啟營運

▲埔里鎮東益成商號67週年慶，推出大埔城故事館。（圖／翻攝南投縣議員「陳宜君」臉書專頁，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮老字號雜貨店東益成商號今年歡慶67周年，又適逢埔里社廳設治150周年紀念，店家與水沙連雜誌社聯手規劃，將店內閒置後空間設計打造為150年前清代的「大埔城故事館」，設置66大順先民古物展區，於今天開啟正式營運。

東益成商號第二代接班人康翠敏，本身也是水沙連雜誌社社長，過去即無償提供閒置的後空間給雜誌社做文化傳承的場域；大埔城故事館分別劃設「竹製古早童玩區」開放體驗區，歡迎4、5年級生帶孫兒來回味小時候的童玩，「挑擔區」則有一對70多年歷史的米籮，讓鄉親在故事館內拍照體驗、感受清代挑夫的辛勞，也希望讓鄉親在歡樂中體驗150年前先民靠山吃山、「有竹萬事足，有甕藏美味」的簡樸生活。

另六六大順展區設於後空間，四面有不同意象：一、大埔城土磚意象城門和生活用品，二、埔里社廳設治150周年大埔城遺址集章區，三、先民竹器具生活用品，四、童玩品和先民陶甕品，五、竹器具品展區、六.「水沙連學的書庫」在壁櫃中，館藏埔里鎮相關書籍及水沙連雜誌1至55期。

康翠敏表示，家族的小店一直在埔里鎮東門里做生意，她希望秉持已過世的母親「存好心、辦好貨、做好事」理念，善盡企業的社會責任、為埔里保留傳統庶民文化，將雜貨店往「在地文化的立體櫥窗」的目標邁進。

故事館目前營運模式是週六日和國定例假日開放參觀，開放時間10點至21點；平日採團體預約，10人以上團體即可接團，酌收走讀導覽解說費，歡迎學校機構、協會校友會預約參訪；店內展售許多在地特色的伴手禮、原住民手工藝品，11月周年慶期間提供多項特惠和獨家滿額禮。