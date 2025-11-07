　
地方 地方焦點

新北表揚18位好人好事代表　侯友宜：善舉讓城市更有溫度

▲新北表揚18位好人好事代表。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北表揚18位好人好事代表，侯友宜希望透過表揚典禮，帶動更多善舉的循環。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2025年新北市表揚好人好事代表頒獎典禮」今（7日）登場，共有18位長期投入公益與社會服務的市民接受市長侯友宜頒獎表揚。侯友宜感謝每一位願意為他人、為城市付出的市民，強調他們是推動新北進步、溫暖社會的重要力量。

侯友宜表示，每一位默默行善的市民，都是支持社會向前的重要角色，也讓新北變得更加有愛與溫度。他期盼藉由表揚典禮，讓善行被看見、被學習，帶動更多善的循環。同時，他也感謝各里長、社區夥伴與評審團隊多年來用心推舉，讓這些動人的故事能被社會記住。

▲新北表揚18位好人好事代表。（圖／新北市新聞局提供）

侯友宜特別提到，許多得獎者的不求回報與善念令人感佩。例如汐止區鄭陳阿園女士，辛勤養育六名子女，仍持續投入環保與公益，從捐車、捐物到長期志工服務，堪稱社區典範；淡水區王里女士多年熱心鄰里，在新冠疫情期間更主動關懷獨居長者、捐送物資；明志科技大學副教授黃道易則以專業投入火災鑑定，協助多起電動車事故調查，為城市安全貢獻專業。

社會局表示，本年度好人好事代表共18位，分別為：鄭陳阿園、王里、黃麗穎、莊平海、陳雪嬌、周寶玉、林季臻、張經宜、陳鳳釐、黃熖銅、楊麗芬、顏志鵬、黃道易、吳柏震、郭議罄、李長昇、邱建安及黃麗伃。典禮中亦邀請得獎人發表感言，分享行善初心，傳遞愛與善的正向能量。

▲新北表揚18位好人好事代表。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜感謝每一位願意為他人、為新北市付出的市民朋友，成為讓這座城市進步的力量。

