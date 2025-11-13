黃偉哲推移工培力計畫　結合產官學打造「在台南學習成長」新典範

▲台南市府與成大、東陽實業攜手推動「移工專業證照讀書會」，協助外籍移工考取技術士證照。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助外籍移工強化專業技能、拓展職涯發展機會，台南市勞工局攜手國立成功大學及東陽實業廠股份有限公司，共同推動「移工專業證照讀書會」培力計畫，預計於2026年正式啟動，開設堆高機、天車等操作技術士證照專班，邀請成大外籍生協助教學與語言溝通，協助移工考照，提升就業競爭力。

台南市長黃偉哲指出，移工是城市產業的重要夥伴，市府結合產官學力量，從教育訓練、生活關懷到權益保障全面推進，「這項創新合作不只是技能培訓，更是讓移工能『在台南學習、在台南成長』的具體實踐，落實『希望家園』理念。」

勞工局長王鑫基表示，市府與成大過去合作多項移工關懷行動，包括「家庭類勞僱一家親」及「移工健康諮詢」活動，運用外籍生語言與文化優勢，推動跨族群交流。今年12月5日更將首次舉辦「國際移工的育才、留才與包容共榮」論壇，邀集學者與企業探討移工發展與城市共好的策略。

國立成功大學社會科學院院長蔡群立指出，成大長期推動大學社會責任（USR），透過外籍學生的協助，讓移工能跨越語言與學習障礙。「讀書會」計畫正是USR理唸的具體落實，讓校園成為社會支持的延伸，也促進外籍生與在地社群的雙向交流。

東陽實業廠股份有限公司經理許育誌表示，公司長期聘有外籍移工，除提供職安訓練與技能培育外，也鼓勵員工考取專業證照，藉此提升技術與自我成長機會。他說：「希望透過完善的培訓制度，讓移工能安心工作、穩定發展，打造勞僱雙贏的永續環境。」

勞工局強調，未來將持續深化與學界、產業的合作，從「照顧移工」進一步邁向「與移工共榮」，厚植在地支持網絡，推動友善共融的幸福城市，實踐「希望家園」的願景。