　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲推移工培力計畫　結合產官學打造「在台南學習成長」新典範

▲台南市府與成大、東陽實業攜手推動「移工專業證照讀書會」，協助外籍移工考取技術士證照。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市府與成大、東陽實業攜手推動「移工專業證照讀書會」，協助外籍移工考取技術士證照。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助外籍移工強化專業技能、拓展職涯發展機會，台南市勞工局攜手國立成功大學及東陽實業廠股份有限公司，共同推動「移工專業證照讀書會」培力計畫，預計於2026年正式啟動，開設堆高機、天車等操作技術士證照專班，邀請成大外籍生協助教學與語言溝通，協助移工考照，提升就業競爭力。

台南市長黃偉哲指出，移工是城市產業的重要夥伴，市府結合產官學力量，從教育訓練、生活關懷到權益保障全面推進，「這項創新合作不只是技能培訓，更是讓移工能『在台南學習、在台南成長』的具體實踐，落實『希望家園』理念。」

勞工局長王鑫基表示，市府與成大過去合作多項移工關懷行動，包括「家庭類勞僱一家親」及「移工健康諮詢」活動，運用外籍生語言與文化優勢，推動跨族群交流。今年12月5日更將首次舉辦「國際移工的育才、留才與包容共榮」論壇，邀集學者與企業探討移工發展與城市共好的策略。

▲台南市府與成大、東陽實業攜手推動「移工專業證照讀書會」，協助外籍移工考取技術士證照。（記者林東良翻攝，下同）

國立成功大學社會科學院院長蔡群立指出，成大長期推動大學社會責任（USR），透過外籍學生的協助，讓移工能跨越語言與學習障礙。「讀書會」計畫正是USR理唸的具體落實，讓校園成為社會支持的延伸，也促進外籍生與在地社群的雙向交流。

東陽實業廠股份有限公司經理許育誌表示，公司長期聘有外籍移工，除提供職安訓練與技能培育外，也鼓勵員工考取專業證照，藉此提升技術與自我成長機會。他說：「希望透過完善的培訓制度，讓移工能安心工作、穩定發展，打造勞僱雙贏的永續環境。」

勞工局強調，未來將持續深化與學界、產業的合作，從「照顧移工」進一步邁向「與移工共榮」，厚植在地支持網絡，推動友善共融的幸福城市，實踐「希望家園」的願景。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／股王漲停飆天價！　打破台股歷史紀錄
黃明志傳晚上獲釋！　保釋流程曝
李多慧「衣服透視bra」高鐵站跳舞！超兇14秒片震撼萬人
快訊／黃沐妍認已懷孕！　寶寶「陪跑3場馬拉松」超猛
普發現金入帳「帳戶下秒被凍結」！　苦主怒：太誇張
抓4歲童去撞牆變植物人！　全國首例「剴剴條款」重罪起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲推移工培力計畫　結合產官學打造「在台南學習成長」新典範

安全駕駛教育從青少年做起！　南市推校園機車安全宣教

清晨怪客闖廟灑香灰！鎮轅境土地公廟滿地狼藉　警鎖定50歲男送辦

日本山形市訪問團拜會黃偉哲　長谷川幸司前議長獲頒榮譽市民

郭宗正總裁水彩個展14日登場　醫者筆下的光影詩篇療癒人心

陳以信推龍崎自然地質保種中心　盼廢棄兵工廠變綠色新地標

桃園市議員錢龍爭取「上南崁輕軌建設」　捷工局：納入規劃研議

桃園農產月曆封面主題「馬力食足」　11/22起限量索取

桃園市青年租屋　陳韋曄爭取「桃園版分級加碼補貼」試辦方案

勞動部桃竹苗分署推三大ESG實務課程　培育綠色職場新人才

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

宜蘭沉浸式釣蝦

宜蘭暴雨淹1樓高！2車輛拋錨疑遭國軍突擊車輾過　慘變廢鐵畫面曝

黃偉哲推移工培力計畫　結合產官學打造「在台南學習成長」新典範

安全駕駛教育從青少年做起！　南市推校園機車安全宣教

清晨怪客闖廟灑香灰！鎮轅境土地公廟滿地狼藉　警鎖定50歲男送辦

日本山形市訪問團拜會黃偉哲　長谷川幸司前議長獲頒榮譽市民

郭宗正總裁水彩個展14日登場　醫者筆下的光影詩篇療癒人心

陳以信推龍崎自然地質保種中心　盼廢棄兵工廠變綠色新地標

桃園市議員錢龍爭取「上南崁輕軌建設」　捷工局：納入規劃研議

桃園農產月曆封面主題「馬力食足」　11/22起限量索取

桃園市青年租屋　陳韋曄爭取「桃園版分級加碼補貼」試辦方案

勞動部桃竹苗分署推三大ESG實務課程　培育綠色職場新人才

校地變建商標的！　仰德3億吃下鼓山老牌幼兒園

凱特王妃問100歲老兵長壽祕訣　答案讓她驚呼：太厲害

看痔瘡嗆「不服來戰」仇家真來了　停車場傳槍響！警12小時逮人

小彤老師抗戰胰臟癌「最新檢查結果出爐」！　簽署器官捐贈完成願望清單

23歲男誆建商董座兒！揪投資虛幣+AI詐5639萬　擁金塊爽開麥拉倫

高鐵TGo點數12／31到期倒數　新會員最高回饋600點

等了6年！737 MAX墜機罹難者家屬獲賠逾8.7億　波音不再上訴

「普發1萬是行政院發的！」　民進黨小編貼圖卡：立法院負責刪預算

股王信驊漲停飆天價6335元　打破大立光8年前台股紀錄

堰塞湖災後重建預算270億舉債支應　經濟部主管91億為大宗

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

地方熱門新聞

錢龍爭取上南崁輕軌建設　捷工局納入規劃

張麗善FB先說照常上班課　3分鐘急刪

桃園農產月曆封面主題「馬力食足」

桃園青年租屋　陳韋曄爭取桃園版分級加碼補貼

勞動部桃竹苗分署推　三大ESG實務課程

清晨怪客闖廟灑香灰！警鎖定50歲男送辦

陳以信推龍崎自然地質保種中心盼廢棄兵工廠變綠色新地標

郭宗正總裁水彩個展14日登場醫者筆下的光影詩篇療癒人心

新北三大建設2026年完工　侯友宜：打造城市觀光新亮點

宜蘭暴雨餐廳淹水！議員：老闆辦流水席

山形市訪問團拜會黃偉哲長谷川幸司前議長獲頒榮譽市民

宜蘭暴雨淹水友受困！熱血男團緊急救援

即／台中太平百戶大停電！民眾困家中

黃偉哲推移工培力計畫打造「在台南學習成長」新典範

更多熱門

相關新聞

山形市訪問團拜會黃偉哲長谷川幸司前議長獲頒榮譽市民

山形市訪問團拜會黃偉哲長谷川幸司前議長獲頒榮譽市民

日本山形市長佐藤孝弘12日下午與議長丸子善弘率領訪問團36人蒞府拜會台南市長黃偉哲，自2017年締結友誼市以來，台南與山形往來密切，雙方首長多次互訪，建立深厚情誼。

六塊寮排水防汛再升級黃偉哲實勘抽水機組籲防颱勿鬆懈

六塊寮排水防汛再升級黃偉哲實勘抽水機組籲防颱勿鬆懈

鳳凰颱風風雨漸強黃偉哲早勘沿海災點、下令全面戒備

鳳凰颱風風雨漸強黃偉哲早勘沿海災點、下令全面戒備

鳳凰颱風逼近！黃偉哲馬不停蹄視察北門、將軍、七股確保漁港安全

鳳凰颱風逼近！黃偉哲馬不停蹄視察北門、將軍、七股確保漁港安全

鳳凰颱風逼近！台南明停班停課　黃偉哲：最壞打算、最好準備

鳳凰颱風逼近！台南明停班停課　黃偉哲：最壞打算、最好準備

關鍵字：

黃偉哲移工培力計畫

讀者迴響

熱門新聞

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

太子集團發聲明！否認一切違法行為

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

最難交到知心好友星座Top 3

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面