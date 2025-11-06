台南勞工局推多國語動畫　助6.3萬名移工適應職場與生活

▲台南勞工局推出多國語動畫，協助移工理解生活、安全與勞動權益。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲表示，移工是城市發展的重要夥伴，市府持續打造多元共融的友善城市，為協助外籍移工更快適應在台生活，台南市勞工局多年來製作多國語言宣導動畫，內容涵蓋勞動權益、生活安全與法令遵循等面向，希望降低誤解與違規情形，也能減少移工失聯比例，讓移工在台南安心生活與工作。

勞工局長王鑫基指出，截至2025年9月底，台南市移工總數達6萬3232人，其中產業移工佔77%（4萬8940人）、社福移工佔23%（1萬4292人）。國籍以印尼34%與越南33%佔多數。同期失聯移工為1713人，此議題也是市議會討論焦點之一。勞工局持續以多語工具如動畫、圖卡、手冊加強宣導，盼降低移工因資訊落差誤觸法令的風險。

王鑫基局長表示，勞工局自2011年起陸續推出越南語、印尼語、泰語與英語等多語動畫，目前累計14支20秒宣導短片，內容包含登革熱防治、防詐騙提醒、電動機車騎乘規定、避免誤上國道、仲介收費索取發票與懷孕權益等。今年更以移工職業安全為主題新增「預防工作捲夾」與「預防高處墜落」兩支影片，以母語呈現提醒更易吸收，協助移工降低職災風險。

勞工局也同步製作多國語言宣導圖卡，主題涵蓋防毒、用電安全、酒駕注意、滅火器使用等生活資訊，內容簡易明確，利於移工取得關鍵安全知識。所有影音與圖卡均可於台南市政府勞工局官網「外籍移工管理」專區下載，歡迎民眾、仲介機構及事業單位運用，共同推動更安全、更友善、更共榮的工作環境。