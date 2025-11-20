　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

藍營將修法助陸配參政　陸委會：怎麼修都要遵守「單一效忠」

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國民黨立法院黨團書記長羅智強20日召開記者會，指控民進黨透過《國籍法》第20條剝奪陸配的參政權，並預告將提修法，明定陸配參政權不受國籍法規範。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，立院有各式各樣的意見，交由立院辯論與處理，但國籍法不管怎麼修，單一效忠的核心原則都必須要遵守。

梁文傑20日下午在陸委會例行記者會上提到，這次爭議之所以存在，是因為《兩岸條例》規定陸配有參選的權利，但《國籍法》又規定，任何人當選公職，必須在就職的1年內放棄外國籍，「所謂的外國籍，照內政部的解釋，就是中華民國國籍以外的國籍，這個解釋會有一些人覺得不正確、有一些人覺得不滿，也有一些人覺得應該寫得更清楚。」

梁文傑坦言，其實關於《國籍法》第20條的問題，不是只有立委羅智強講，民進黨也有提案，就是要明定所謂的「外國籍」也包含「境外政治實體」；還有人提案要修《公職人員選罷法》，所謂的陸港澳居民應該放棄原有國籍才能登記成為候選人；也有人提案要修《兩岸條例》第21條，原大陸地區人民參選公職候選人的話，必須先提出喪失原國籍的證明。

▼國民黨團召開「賴皇帝欺負小陸配」記者會 。（圖／國民黨團）

▲▼ 國民黨團召開「賴皇帝欺負小陸配」記者會 。（圖／國民黨團提供）

梁文傑說，對於這個問題，立法院有各式各樣的意見，這些意見就交由立法院辯論與處理，「陸委會的立場就是尊重內政部的解釋。」

梁文傑強調，國籍法第20條的核心是「效忠」，為什麼會規定公職人員當選之後，必須要放棄原來的外國籍，基本核心概念就是，公職人員只能效忠單一國家，若同時擁有兩個國籍，不管效忠的是兩個國家、兩個政治實體、兩個政府，都是會產生矛盾的。

梁文傑還說，最近看到國民黨中常委何鷹鷺因為所發表的言論，被國民黨考紀會開除黨職，這就表示，即使對國民黨來說，效忠中華民國的問題也是必須要維持的，「國籍法不管怎麼修，單一效忠的核心原則都必須要遵守。」

至於效忠的定義，梁文傑解釋，效忠不效忠當然要看行為，但在法律規定上，很多時候要看形式，也就是說，如果同時有兩個國籍，這在單一效忠的形式上就已經不合格了。

梁文傑也舉例，對岸的國安法，會要求中華人民共和國的國民有義務配合情報部門的工作，如果同時有中華民國的國籍，又有中華人民共和國的國籍，那效忠就會令人存疑。

梁文傑又舉另一個例子，他說，根據正副總統的選舉辦法，凡是外國人歸化或是港澳、大陸地區人民取得中華民國國籍，這些都是不准參選的，「如果正副總統是不准許雙重效忠的話，那為什麼立法委員可以？為什麼縣市長可以？這個是大家必須要去討論的，所以我覺得在立法院辯論的時候，大家要把這些概念給釐清楚。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
游盈隆：賴清德若推沈伯洋選北市「下場很難看」　想贏就找蔡英文
下周明顯降溫「可能還有颱風生成」　最新預測曝光
海關人員出國「機上性騷空服員」！　嚴懲2大過免職
王俐人自助吧打包蛋遭制止「爆氣留一星」！老闆出面道歉
可免費做一次B、C肝篩檢　220萬人受惠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

賴清德社群曬照挺日！　中方惱羞嗆：作秀也改不了一中原則

梁文傑：談「一國兩區」是問道於盲　中共根本不認中華民國

藍營將修法助陸配參政　陸委會：怎麼修都要遵守「單一效忠」

日相涉台言論愈發引中國不滿　陸外交部再嗆：借台生事，只會找事

禁日本海鮮「換印度水產品」？中國網友吐槽：一個更狠的來了

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

無聲殺手！44歲陸網紅「膽囊癌過世」　女兒嘆：才剛確診1個月

挽救低迷房市　彭博：陸將推出新支持政策

霸王茶姬創辦人情定「最美光二代」　喜帖邀請函流出

寧波5個月大女嬰術後離世　家屬疑醫院誤診遭網暴

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

賴清德社群曬照挺日！　中方惱羞嗆：作秀也改不了一中原則

梁文傑：談「一國兩區」是問道於盲　中共根本不認中華民國

藍營將修法助陸配參政　陸委會：怎麼修都要遵守「單一效忠」

日相涉台言論愈發引中國不滿　陸外交部再嗆：借台生事，只會找事

禁日本海鮮「換印度水產品」？中國網友吐槽：一個更狠的來了

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

無聲殺手！44歲陸網紅「膽囊癌過世」　女兒嘆：才剛確診1個月

挽救低迷房市　彭博：陸將推出新支持政策

霸王茶姬創辦人情定「最美光二代」　喜帖邀請函流出

寧波5個月大女嬰術後離世　家屬疑醫院誤診遭網暴

賴清德社群曬照挺日！　中方惱羞嗆：作秀也改不了一中原則

台南車禍死亡連4月居冠　林燕祝要求A3事故納入斑點圖

政院公佈財劃法中央釋出1.2兆　國民黨團：踐踏民意毀憲亂政

中國各銀行在賣房！直供房暴增上千套　半價豪宅竟掀搶標潮

只賣75萬、全球最便宜！第6代「TOYOTA RAV4大陸上市」比台灣5代更殺

最高檢發布《2026神探》公益桌曆　揭推理+司法的辦案靈魂

梁文傑：談「一國兩區」是問道於盲　中共根本不認中華民國

許瑋甯甜揭邱澤求婚細節　「當爸眼神充滿星星」她讚：我的隊友

點名日本明星射手富永啟生　中華男籃王牌大鎖林秉聖喊話死守他

狗狗頻遇熊襲「內臟也被吃掉」　日獸醫剖析原因：鎖定2器官

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

大陸熱門新聞

頒錯了！廣東模特兒大賽真正后冠是她 大媽是「太太組」冠軍

中日韓三方外長會也不開了！ 陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

陸馬尾跳高妹奪全運會金牌 清華學霸背景「實力＋顏值」一戰封神

陸男囂張用「冥幣在淺草寺求籤」…慘遭同胞嗆

60歲婦剖腹產下健康男嬰！

台工商界會見宋濤喊「九二共識」大方說

員工「偷150支鋼筆」被判7年

保溫杯放「熱水+清潔劑」清洗！瞬間變炸彈

陸男子搭高鐵買到「不存在的座位」 上車一看竟是「行李架」

廣東國際模特大賽「大媽」爆冷奪冠　全網傻眼

禁日本海鮮「換印度水產品」？陸網友：更狠的來了

洪秀柱：依附歐美反中仇中勢力　絕非台灣應走的路

寒流來襲！陸1噸鴨絨漲到180萬元

49.1萬張飛日本機票取消！陸專家嚇：從未見過

更多熱門

相關新聞

傅崐萁怒批賴政府亂用國籍法　陸配淚：半夜黑熊青鳥要我滾回中國

傅崐萁怒批賴政府亂用國籍法　陸配淚：半夜黑熊青鳥要我滾回中國

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華日前遭內政部要求放棄中華人民共和國國籍，否則將解職。國民黨團今（20日）上午召開記者會，批評總統賴清德和民進黨知法、玩法、亂法，用根本不適用的《國籍法》，套在陸配頭上，剝奪其參政權，踐踏《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》。國民黨團將提出《國籍法》修法，制定「防小人條款」，陸配參政權不受《國籍法》規範，保障陸配參政權。

內政部堅持解職陸配村長　陸委會：支持主管機關

內政部堅持解職陸配村長　陸委會：支持主管機關

黃國昌被列被告　羅智強批「賴清德清算之刃」：黨檢媒追殺在野

黃國昌被列被告　羅智強批「賴清德清算之刃」：黨檢媒追殺在野

獨／陸配「國小直播」　北檢偵查不起訴

獨／陸配「國小直播」　北檢偵查不起訴

陸委會示警中共對台滲透6大手法　羅智強：綠執政總統府才有共諜

陸委會示警中共對台滲透6大手法　羅智強：綠執政總統府才有共諜

關鍵字：

國籍法陸委會梁文傑羅智強陸配鄧萬華

讀者迴響

熱門新聞

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

川普突轉貼黃仁勳3句話

Sandy主持外景大遲到！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面