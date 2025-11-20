藍營將修法助陸配參政　陸委會：怎麼修都要遵守「單一效忠」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨立法院黨團書記長羅智強20日召開記者會，指控民進黨透過《國籍法》第20條剝奪陸配的參政權，並預告將提修法，明定陸配參政權不受國籍法規範。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，立院有各式各樣的意見，交由立院辯論與處理，但國籍法不管怎麼修，單一效忠的核心原則都必須要遵守。

梁文傑20日下午在陸委會例行記者會上提到，這次爭議之所以存在，是因為《兩岸條例》規定陸配有參選的權利，但《國籍法》又規定，任何人當選公職，必須在就職的1年內放棄外國籍，「所謂的外國籍，照內政部的解釋，就是中華民國國籍以外的國籍，這個解釋會有一些人覺得不正確、有一些人覺得不滿，也有一些人覺得應該寫得更清楚。」

梁文傑坦言，其實關於《國籍法》第20條的問題，不是只有立委羅智強講，民進黨也有提案，就是要明定所謂的「外國籍」也包含「境外政治實體」；還有人提案要修《公職人員選罷法》，所謂的陸港澳居民應該放棄原有國籍才能登記成為候選人；也有人提案要修《兩岸條例》第21條，原大陸地區人民參選公職候選人的話，必須先提出喪失原國籍的證明。

▼國民黨團召開「賴皇帝欺負小陸配」記者會 。（圖／國民黨團）



梁文傑說，對於這個問題，立法院有各式各樣的意見，這些意見就交由立法院辯論與處理，「陸委會的立場就是尊重內政部的解釋。」

梁文傑強調，國籍法第20條的核心是「效忠」，為什麼會規定公職人員當選之後，必須要放棄原來的外國籍，基本核心概念就是，公職人員只能效忠單一國家，若同時擁有兩個國籍，不管效忠的是兩個國家、兩個政治實體、兩個政府，都是會產生矛盾的。

梁文傑還說，最近看到國民黨中常委何鷹鷺因為所發表的言論，被國民黨考紀會開除黨職，這就表示，即使對國民黨來說，效忠中華民國的問題也是必須要維持的，「國籍法不管怎麼修，單一效忠的核心原則都必須要遵守。」

至於效忠的定義，梁文傑解釋，效忠不效忠當然要看行為，但在法律規定上，很多時候要看形式，也就是說，如果同時有兩個國籍，這在單一效忠的形式上就已經不合格了。

梁文傑也舉例，對岸的國安法，會要求中華人民共和國的國民有義務配合情報部門的工作，如果同時有中華民國的國籍，又有中華人民共和國的國籍，那效忠就會令人存疑。

梁文傑又舉另一個例子，他說，根據正副總統的選舉辦法，凡是外國人歸化或是港澳、大陸地區人民取得中華民國國籍，這些都是不准參選的，「如果正副總統是不准許雙重效忠的話，那為什麼立法委員可以？為什麼縣市長可以？這個是大家必須要去討論的，所以我覺得在立法院辯論的時候，大家要把這些概念給釐清楚。」