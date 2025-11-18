　
政治

陸委會示警中共對台滲透6大手法　羅智強：綠執政總統府才有共諜

▲▼國民黨立法院黨團召開「『德公移山』─賣台！ICT生態系要到美國？」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、立委吳宗憲出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨團書記長羅智強。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

陸委會示警，中共透過脅迫洩密、滲透基層、滲透政黨、科技洩密、介入選舉、灰色地帶侵擾等6大手法對台滲透加劇，滲透目標觸及地方、政黨、軍人等領域。對此，國民黨團書記長羅智強表示，陸委會的語句應改成「派間諜滲透到民進黨」，民進黨執政後，共諜滲透到民進黨、總統府、國安會跟外交部等，甚至他踢爆共諜案，政府才開始辦。

對於陸委會的示警，羅智強說，陸委會的訊息值得重視，但敘述句有點錯誤，他們說，「派間諜滲透到台灣各政黨」應該改成「派間諜滲透到台灣民進黨」，這樣比較正確。

羅智強表示，他在總統府工作過，他曾揭發了總統府共諜案，痛心無比。但他在總統府工作的時候，總統府也沒出現共諜，國安會也沒出現共諜，外交部也沒出現共諜，民進黨那麼偉大，上台以後就讓共諜滲透到民進黨，還滲透到總統府、國安會跟外交部，甚至是他踢爆，政府才開始辦的。

羅智強強調，他要幫總統府、國安會跟外交部的文官說句話，如果說共諜是滲透到這些單位，這句話對公務員還不公平。這些共諜都不是文官，都是賴清德總統、吳釗燮帶過去的民進黨機要，也就是說要不是民進黨執政，進不了這些單位。

另，據媒體報導指出，國民黨團總召傅崐萁下令，各藍委須派助理重啟「議題應變小組」，輪流在8個常設委員會「盯場」。羅智強表示，國民黨團就是一個整體，在議題攻防上，一直相互的密切溝通、聯絡，國民黨所有立委的助理非常努力協助，不管是審理法案，審查預算，揭發弊案，這都是日常本務。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

又揪出6軍人當共諜　潛伏陸空軍「遇敵不戰」

又揪出6軍人當共諜　潛伏陸空軍「遇敵不戰」

台灣高等檢察署再度破獲共諜案。高檢署查獲香港人丁小琥來台籌組共諜組織，大手筆花費1100餘萬元，吸收我國6名現役、退役軍官，竊取機密，並遊說現役軍官於兩岸未來發生戰事時率領部屬消極不抵抗。檢方查證屬實，18日偵查終結，對丁男在內的7人依照違反《國家安全法》等規定，提起公訴。

