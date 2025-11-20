內政部堅持解職陸配村長　陸委會：支持主管機關立場

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

花蓮縣陸配村長鄧萬華因國籍問題被解職後提起訴願，獲花蓮縣府撤銷原處分，但內政部隨後表示將再度行文富里鄉公所應依法解職。對此，陸委會主委邱垂正表示，他們尊重並支持《國籍法》的主管機關內政部的立場，但對陸配朋友在台參政權的情況還是會去關懷協助，因此已多次到鄧村長家中協助、幫忙。

邱垂正20日上午接受電台節目訪問，他說，根據兩岸條例第21條規定，在台灣設有戶籍滿10年，即可登記為公職候選人，參與公職有兩個路徑，一是應考試服公職，在《公務人員任用法》第28條第2項有個排除條款，去中國大陸放棄國籍，放棄不了的話，拿到主管機關審認，能擔任非機敏性工作，「所以應考試服公職沒有問題，現在有問題的是擔任民選公職人員。」

邱垂正指出，擔任民選公職人員，適用的是《國籍法》解釋，不像任用公務人員有排除條款，《國籍法》的解釋因涉及民選公職人員對國家、國民的忠誠義務，「陸委會尊重並支持《國籍法》的主管機關內政部的立場。」

▼花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華。（圖／翻攝內政部）



不過，邱垂正也提到，對於陸配朋友在台灣的參政權有任何影響，陸委會還是會去關懷協助，「陸委會跟移民署也多次到鄧村長的家中，協助她、幫忙她，這也是我們重要的工作。」

主持人提問，由於兩岸的政治情況，對岸根本不承認中華民國，導致陸配無法申請放棄國籍證明，這不就等於剝奪了陸配擔任民選公職的資格與機會？

對此，邱垂正強調，《國籍法》的適用他們尊重內政部的解釋，內政部也說「這不是針對陸配朋友」，因為在國際間不允許放棄國籍的國家也蠻多的，包括阿根廷、厄瓜多、烏拉圭、摩洛哥。

邱垂正說，按規定必須要在就職前1年內放棄外國國籍，並在到職後1年內完成放棄，所以不放棄的話，最多只能擔任1年，「如果你沒辦法放棄，或者沒有放棄，就可能會失去公職，除非其他法律有規定。」

至於到底要不要修法，或有無其他解釋，邱垂正認為應尊重內政部的做法，「因為長期以來他們都是依法行政。」