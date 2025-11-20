傅崐萁怒批賴政府亂用國籍法　陸配淚：半夜黑熊青鳥要我滾回中國

▲國民黨團召開「賴皇帝欺負小陸配」記者會 。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華日前遭內政部要求放棄中華人民共和國國籍，否則將解職。國民黨團今（20日）上午召開記者會，批評總統賴清德和民進黨知法、玩法、亂法，用根本不適用的《國籍法》，套在陸配頭上，剝奪其參政權，踐踏《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》。國民黨團將提出《國籍法》修法，制定「防小人條款」，陸配參政權不受《國籍法》規範，保障陸配參政權。

對於自己遭民進黨要求放棄中國國籍，鄧萬華表示，她從去年11月到現在整整一年，每天半夜她三支手機都有黑熊、青鳥打電話要她滾回中國，她白天要工作要養家賺錢，每天要抱她行動不便的老公，本來70公斤因為解職暴瘦10公斤，她想請問總統賴清德，內政部長劉世芳，她到底哪一點不符合台灣媳婦的資格？她其實在新加坡、紐約都有親戚，她可以走，但是她走了，孩子怎麼辦？她難道不是新台灣之子的母親嗎？

南投縣前縣議員史雪燕也說，陸配都是台灣之子的母親，都是家庭的支柱，現在受到民進黨政府如此的對待，感到恐慌與害怕。民進黨惡意扭曲《兩岸人民關係條例》，硬用《國籍法》套在陸配身上非常不公平，民進黨政府對待我們就像是鯊魚對待小蝦米，民進黨質疑陸配的忠誠度，這讓都已經有孩子的她們無言以對。

總召傅崐萁表示，「賴皇帝」打壓小陸配，已經到令人髮指的地步，陸配們深受恐懼的壓迫，連來到國會殿堂表達自己遭到迫害的勇氣都沒有。依據《中華民國憲法》所保障人民的自由安全，以及所賦予的民主參政權，不容「賴皇帝」踐踏。這些基層村里長都是依照《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》第二十一條規定，入籍滿10年後就有參政資格，但內政部長劉世芳扭曲條文解釋，以《國籍法》的位階，否定《憲法》層次，此舉彰顯「賴皇帝」劍指何處，部會首長就群起而攻之；只要會咬人、攻擊或泯滅人性，就可以在賴政權享有高官俸祿。

傅崐萁說，賴清德以極權方式，踐踏《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》，尤其是《中華民國憲法》明文揭示「國家統一之前，區分台灣地區和大陸地區，都屬於中華民國」，而賴清德總統不斷違反《中華民國憲法》令人不齒，國民黨團會針對《國籍法》相關漏洞、缺失，補正完成，讓民進黨不再有耍猴戲的舞台和空間，國民黨會肩負起保國安民的責任。

書記長羅智強表示，民進黨第一個主張「取得放棄中國大陸國籍證明」，否則剝奪陸配參政權的立法委員，就是民進黨不分區立委沈柏洋。現在嚇破膽的黑熊，近期不斷找過去打壓的立法院長韓國瑜保護他。「賴皇帝」清算陸配的主張基礎，就是來自沈柏洋要求陸配，必須提出放棄中國大陸國籍證明。

羅智強指出，內政部按照沈柏洋的邏輯，把當選公職的陸配解職，並曲解法令，要求陸配必須放棄「外國國籍」。事實上根據1991年增訂《憲法增修條文》，明確規範將我國區分為台灣地區和大陸地區，因此根據《憲法增修條文》第11條制訂《兩岸人民關係條例》，處理關於兩岸之間特殊狀態。《兩岸人民關係條例》是《憲法》委託的立法，《兩岸人民關係條例》第二條第二款規定：「大陸地區：指臺灣地區以外之中華民國領土。」簡言之，在《憲法》之下，大陸地區不是外國，根本沒有《國籍法》適用的問題，規範陸配要依據，《兩岸人民關係條例》，而非《國籍法》。大法官會議也曾做出多次解釋，大陸地區人民是按《兩岸人民關係條例》所規範。

羅智強表示，民進黨政府就是違法濫權打壓陸配，過去幾任總統都是依據《兩岸人民關係條例》來處理大陸地區人民事務，只有沈柏洋和賴清德總統用《國籍法》打壓陸配。國民黨團為了保障陸配合法參政權，將會推出《國籍法》修法，制定「防小人條款」陸配參政權不受《國籍法》規範。

藍委涂權吉呼籲民進黨政府，停止對大陸配偶進行不合理的打壓，內政部總總作為，令人感到憤怒與無奈，尤其是不公不義的情形就在自己的選區發生，桃園新屋區蚵間里前里長彭小林，在台灣生活32年。在2022年經過地方選舉當選里長，在合法的宣誓就職後，成為桃園首位陸配里長，而當時主政的桃園市，不就是民進黨市長嗎？一樣的政府，一樣的內政部，為什麼到了今天突然翻案，要求彭里長拿出無法取得證明？且屢屢以解職作為要脅，根本是赤裸裸迫害與暴力。



