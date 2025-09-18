嘉義長庚病人安全週　聚焦孕產婦與兒童醫療安全

▲▼ 嘉義長庚醫院「病人安全週」熱鬧登場 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義長庚醫院響應財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（醫策會）推動的「2025年病人安全週」，以 「齊心共守，產兒安康」 為主題，呼應「孕產兒安全，你我共守」及「兒童安康，醫同守護」理念。由楊仁宗院長率領全院主管共同宣誓，展現醫院守護病人安全的決心。

9月17日是 世界病人安全日（World Patient Safety Day）。嘉義長庚於門診大廳舉辦開幕儀式，由悠揚的薩克斯風演奏揭開序幕，現場氣氛溫馨又熱鬧。今年活動主軸聚焦孕產婦與兒童的醫療安全，提醒社會關注脆弱族群的照護需求，並推廣安全、友善的醫療環境。

院內設有六大主題互動攤位，涵蓋用藥安全、手部衛生、預防跌倒、器官捐贈等議題，透過趣味闖關、互動教學與健康諮詢，讓民眾「玩中學、學中得」，還能帶回小禮物。針對孕產婦族群，特別推出「預防產後大出血衛教單張」，協助孕產家庭建立正確觀念；針對兒童，則舉辦「兒童安康，醫同守護」著色畫比賽，鼓勵小朋友用繽紛畫筆傳遞病安理念，優秀作品將於院內展出。

除了院內活動，嘉義長庚也積極走入社區、國小與托育中心進行衛教，將病人安全觀念向外延伸，強調「病人、家屬與醫療團隊」三方共同守護的重要性。

林俊良副院長表示，病人安全是醫療品質的核心，每一位病人、家屬及醫療人員，都是安全守護者。今年以孕產婦與兒童安全為焦點，從孕期到成長階段都需要專業醫療的陪伴與保護。希望透過趣味活動與衛教宣導，將病安理念融入生活，喚起全民共同重視。

院方自9月至10月規劃一系列多元活動，包括：

● 自 9月15日至9月19日：醫院大廳設置「病人安全響應專區」

● 於9月28日永慶路跑宣導攤位、婦產科及兒科門診衛教、著色畫比賽

● 即日起至10月31日：於「嘉義長庚病人安全你我他」臉書粉專貼文按

讚與分享，可參加抽獎