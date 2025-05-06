高雄大同醫院換手經營！議員：負評變6倍　衛生局：協調改善方案

▲高雄市立大同醫院。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市立大同醫院今年1月起，由高醫體系改為由長庚法人接手經營，但高雄市議員湯詠瑜指出，今年1至4月民眾陳情件數，比去年同期暴增，門診健保申報數、住院申報數卻大減6成，影響市府權利金收入，且醫護人力依然不足，夜間及周六門診仍未達原先水準，引來民怨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市立大同醫院換手經營，湯詠瑜曝民怨暴增。（圖／記者賴文萱翻攝）

湯詠瑜今日指出，長庚接手後，她很期待大同醫院能持續精進，不過根據統計，今年1至4月共有25件市民陳情案，其中4件反映診次（夜間、假日）不足、3件久候（急診、領藥）、2件人力不足、2件急診待床等其他，大多為經營管理問題。她說，相較前年同期僅接獲4件陳情，民怨增加了6倍。

另外，根據5月最新資料顯示，長庚大同僅有79位醫生、438位護理師，相比高醫大同時期，有163位醫生、511位護理師，醫護人力幾乎減半，明顯仍然不足。

▲高雄市立大同醫院。（圖／記者賴文萱攝）

在夜間門診部分，高醫大同去年12月降載後，夜診科別仍有20科，但長庚大同直至今年4月僅有17科；週六門診原先有18科，目前也僅剩12科，如過敏風濕內科、神經外科、皮膚科、牙科等已不復見。

湯詠瑜呼籲，希望顧及多數市民需求，改善夜間與假日門診不足問題，也盼盤點現有人力缺口，提出具體補足計畫，避免醫護人力過勞，確保照護品質。

對此，高雄市長陳其邁回應，醫院轉換過程病人有考量會轉換，醫護人力配置符合規定要求，體系內也會補充人力，現加強急重症量能及品質，葉克膜等搶救已有3例，急性冠心病等，長庚投資重症收入勢必減少，兒科急症、產婦接生都比過去擴增量能，希望長庚增加門診數量，來服務夜間及假日需求，請衛生局檢視承諾書。

▲湯詠瑜呼籲顧及多數市民需求，大同醫院應改善夜間及假日門診不足問題。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市衛生局表示，衛生局非常重視市民意見並督責所屬市立醫院應謙虛以對積極處置，市立大同醫院持續積極調整人力、診次相關服務量能與品質，統計民眾陳情案件數逐月下降(-67%)，改善成效顯著，也歡迎市民朋友持續監督建言。

至於議員建議應再加開週六假日門診診次，市立大同醫院目前「夜診｣每週開設36診，「假日診｣每週開設16診次，衛生局將針對民眾實際需求醫療科/門診量再檢討協調改善方案。