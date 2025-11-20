中鋼構工程師勾結廠商A走1.3億回扣！買豪宅土地洗錢　遭求刑16年

▲中鋼構公司 傳出工程師狂A回扣案。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄檢、調接獲線報檢舉，上市公司中鋼構的多名工程師竟靠「浮報工程、虛增品項」暗槓回扣，短短幾年騙走 1億3418萬元，謝姓主嫌還把黑錢層層洗錢，買豪宅、土地，檢方偵結將謝男等11人依詐欺、背信、洗錢等罪起訴，並求處謝男16年重刑及500萬罰金。

檢方調查，謝姓主嫌是中鋼構的工程案業務主辦，與張姓、林姓、陳姓、陳姓工程師聯手，把工程案專門發包給特定建設公司和營造廠商，再與兩家公司的沈姓、陳姓、萬姓負責人密謀「抬價浮報」。

檢方查出，嫌犯等人不但虛增施工項目，甚至驗收不實協助廠商順利請款，接著由廠商把回扣拆成多筆，以不實名目匯給相關親友，再把現金領出交回謝男，謝男再將回扣照比例分給工程團隊。

離譜的是，謝男與妻子將犯罪所得層層洗錢，購入多間高價豪宅與土地，生活奢華，檢方查扣多處不動產，整體不法獲利高達1億3418萬元。

而被查出的不法工程包含購物中心、商辦與住宅大樓，遍布全台，檢方認為被告等人完全漠視公共安全，嚴重損及投資大眾與政府形象，因此偵結依詐欺、背信、洗錢等罪將11人起訴，並求處謝姓主嫌16年重刑、罰金500萬元；張姓嫌犯10年徒刑；其餘工程師求處3年至4年8月不等。