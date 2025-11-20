　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中鋼構工程師勾結廠商A走1.3億回扣！買豪宅土地洗錢　遭求刑16年

▲▼中鋼構 。（圖／翻攝自Google Map）

▲中鋼構公司 傳出工程師狂A回扣案。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄檢、調接獲線報檢舉，上市公司中鋼構的多名工程師竟靠「浮報工程、虛增品項」暗槓回扣，短短幾年騙走 1億3418萬元，謝姓主嫌還把黑錢層層洗錢，買豪宅、土地，檢方偵結將謝男等11人依詐欺、背信、洗錢等罪起訴，並求處謝男16年重刑及500萬罰金。

檢方調查，謝姓主嫌是中鋼構的工程案業務主辦，與張姓、林姓、陳姓、陳姓工程師聯手，把工程案專門發包給特定建設公司和營造廠商，再與兩家公司的沈姓、陳姓、萬姓負責人密謀「抬價浮報」。

檢方查出，嫌犯等人不但虛增施工項目，甚至驗收不實協助廠商順利請款，接著由廠商把回扣拆成多筆，以不實名目匯給相關親友，再把現金領出交回謝男，謝男再將回扣照比例分給工程團隊。

離譜的是，謝男與妻子將犯罪所得層層洗錢，購入多間高價豪宅與土地，生活奢華，檢方查扣多處不動產，整體不法獲利高達1億3418萬元。

而被查出的不法工程包含購物中心、商辦與住宅大樓，遍布全台，檢方認為被告等人完全漠視公共安全，嚴重損及投資大眾與政府形象，因此偵結依詐欺、背信、洗錢等罪將11人起訴，並求處謝姓主嫌16年重刑、罰金500萬元；張姓嫌犯10年徒刑；其餘工程師求處3年至4年8月不等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／6歲童連日狂吐　「找不到原因」死亡
中日韓三方外長會也不開了！ 陸外交部：台灣有事根本不是日本的
費仔、龍仔堅定表態要為台灣打WBC！旅外好手返台時程待協調
WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓
快訊／三重宮廟信徒墜落！5樓電梯井掉到1樓
快訊／小島秀夫不來了！取消金馬行程
快訊／後座驚見一具屍體！　車主轉頭嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全國馨生商家出動！新竹巨城4天限定市集　療癒商品吸引人潮

快訊／高雄梓官6歲童連日狂吐「找不到原因」送醫不治　死因待查

快訊／桃園女恍神「開進捷運工地」　連人帶車墜8m深大坑洞

快訊／三重宮廟驚悚墜落！信徒5樓電梯井掉到1樓…插管搶救中

快訊／陌生人倒臥後座亡！花蓮車主聞異味轉頭嚇傻　原因曝光

「有沒有帶腦袋上班」惡老闆辱罵單親媽　法官判他賠近11萬

太惡質！高速撞3機車害死女志工　肇逃毒男揪友換車繼續嗨

中鋼構工程師勾結廠商A走1.3億回扣！買豪宅土地洗錢　遭求刑16年

蘇澳水淹1樓高山區爆土石流　公所周六、日設櫃助災民申請補助

台中情侶討5千債務！超商前西瓜刀砍人　只朝手攻擊不算殺人未遂

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

全國馨生商家出動！新竹巨城4天限定市集　療癒商品吸引人潮

快訊／高雄梓官6歲童連日狂吐「找不到原因」送醫不治　死因待查

快訊／桃園女恍神「開進捷運工地」　連人帶車墜8m深大坑洞

快訊／三重宮廟驚悚墜落！信徒5樓電梯井掉到1樓…插管搶救中

快訊／陌生人倒臥後座亡！花蓮車主聞異味轉頭嚇傻　原因曝光

「有沒有帶腦袋上班」惡老闆辱罵單親媽　法官判他賠近11萬

太惡質！高速撞3機車害死女志工　肇逃毒男揪友換車繼續嗨

中鋼構工程師勾結廠商A走1.3億回扣！買豪宅土地洗錢　遭求刑16年

蘇澳水淹1樓高山區爆土石流　公所周六、日設櫃助災民申請補助

台中情侶討5千債務！超商前西瓜刀砍人　只朝手攻擊不算殺人未遂

「來點Tainan Vibe！」台南食農交流登場　偏鄉、都會學生同台秀在地味

看中桃園1500萬房！他「2原因」猶豫了　網一看搖頭：需求都不了解

從「微冊角落」到「耕雲圖」　雲林打造跨場域閱讀新風景

行政院修勞保條例　勞保撥補法制化、每3年檢討財務

金管會公布違法境外保單「保費便宜」銷售3大話術　潛藏5風險

政院版財劃法出爐　新北：「不透明、不公平、不完整」不能倉促定案

買房後「戶頭瞬間歸零」懷念自由花錢！過來人卻讚：慶幸當初有買

全國馨生商家出動！新竹巨城4天限定市集　療癒商品吸引人潮

談失落也能破萬訂閱！出版社Podcast《無邊的哀傷》意外熱播

人人犬舍狗狗第一批認養會52隻找到家　第二批毛孩絕育中

【抱歉了多慧】粉絲要去看Twice不去味全龍感謝祭！李多慧笑：我也要XD

社會熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

國中女兒遭霸凌　母控校方冷處理

台南「阿堂」鹹粥名字不見了！疑作保欠債百萬

天道盟正義會大哥嫁女兒　政商黑白逾千人同賀

即／高雄某大樓驚傳墜樓　20多歲女當場死亡

書記官夫涉性騷偷摸小腿　議員妻道歉

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

網紅「喬鏡頭」偷拍短裙妹！國小女童也不放過

快訊／台中男坐超商外「臉色異常」！搶救無效亡

高雄田寮又見垃圾山！也是台南來的

隧道裡有女鬼！　3人拍靈異片惡搞這下慘了

「鴨哥」坐爽牢遙控洗錢50億　矯正署：符合規定

更多熱門

相關新聞

28年增值10倍！　信義資深豪宅1.6億賣出「買家一次付清」

28年增值10倍！　信義資深豪宅1.6億賣出「買家一次付清」

信義計畫區的資深豪宅「贊泰花園」有不少名人，睽違6年再現交易，6樓戶以1.62億元交易。買方無貸款，實力雄厚，賣方則是第一手屋主，長抱了28年之久。房仲表示，當時信義計畫區房價僅1~2字頭，對照今日轉手單價163.8萬元，估上漲10倍。

助攻史上最大470億超貸！前調查官收賄500萬判12年定讞

助攻史上最大470億超貸！前調查官收賄500萬判12年定讞

17歲少女成「普丁情婦」！分手費是豪宅

17歲少女成「普丁情婦」！分手費是豪宅

鼓山最便宜法拍屋底價83萬　小資族衝現場找嘸

鼓山最便宜法拍屋底價83萬　小資族衝現場找嘸

瞄準貴婦荷包！　「SPA女王」年砸400萬卡位七期開旗艦店

瞄準貴婦荷包！　「SPA女王」年砸400萬卡位七期開旗艦店

關鍵字：

中鋼構工程師廠商1.3億回扣豪宅

讀者迴響

熱門新聞

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

川普突轉貼黃仁勳3句話

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

Sandy主持外景大遲到！

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面