助攻史上最大470億超貸！前調查官收賄500萬放水...判12年定讞

▲調查局前調查官郭詩晃收賄500萬元，掩護潤寅集團詐貸騙局，重判12年定讞。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

史上最大的潤寅詐貸案，集團董事長楊文虎、王音之夫妻向12家銀行詐貸超過470億元，最後分別遭判刑25年、27年定讞。其中調查局台北市調查處前調查官郭詩晃，在本案中收受王音之500萬元，放水沒有清查潤寅，檢方因此對郭男提起公訴，一二審均重判有期徒刑12年、褫奪公權6年。全案再上訴，最高法院審理後，17日將他重判有期徒刑12年確定。

潤寅集團是老牌紡織貿易商，旗下包括潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業共4家公司，集團負責人為楊文虎、王音之夫婦。但因財務操作不當、資金周轉不靈，他們自2008年起以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸；詐貸所得除支付公司開銷外，還購買豪宅享受奢華生活。最後公司2019年6月間一連串跳票，最終惡性倒閉，楊文虎夫婦留下一屁股債潛逃美國。檢調單位透過司法互助逮回楊文虎夫婦，2夫婦在2021年12月間，遭最高法院分別判刑25年、併科6億元以及判刑27年、併科6億5千萬元定讞。

不過台北地檢署偵辦本案期間查出案外案，檢方查出，當時調查局台北市調查處專員郭詩晃，在2009年間因為都更關係，認識有富建設董事長洪村騫、開發部經理李世仁。由於郭男在2016年間承辦潤寅疑似詐貸的商業案件，王音之發現後，透過洪村騫表達行賄郭男的意思。

2017年2、3月間，洪村騫為協助王音之自案件脫身，就透過李世仁相約郭詩晃，約定在郭男母親住處見面。洪村騫隨後將裝有500萬元現金的水果箱置於郭母家中，離去前還刻意提醒郭男，千萬不要將水果箱轉贈他人。

郭男收下賄賂後，於2019年1月間，先向李世仁洩密稱：「案件將調查終結。」5天後，他將潤寅案卷證以查無不法理由「列參」，不予查辦，送交檢察官。李世仁得知後轉告王音之，「王董：您的案件已經簽送出結案」。檢方事後查出全案，由於洪、李2人認罪，檢方對2人做出緩起訴處分，至於郭男則被依照《貪污治罪條例》「違背職務收賄罪」提起公訴。

一二審均將郭男重判有期徒刑12年、褫奪公權6年。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。此外，郭男也被送懲戒。懲戒法院調查發現，郭男除了收受本案500萬元賄賂以外，還在母親喪禮上，收受洪村騫交付的奠儀10萬1000元，因此判決將他撤職停用4年，並罰款60萬元。