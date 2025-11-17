　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

助攻史上最大470億超貸！前調查官收賄500萬放水...判12年定讞

▲▼調查局退休調查官郭詩晃涉收賄500萬元掩護潤寅集團詐貸騙局，今（7日）被台北地院一審判刑12年，郭詩晃聆判後表示難過不服。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局前調查官郭詩晃收賄500萬元，掩護潤寅集團詐貸騙局，重判12年定讞。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

史上最大的潤寅詐貸案，集團董事長楊文虎、王音之夫妻向12家銀行詐貸超過470億元，最後分別遭判刑25年、27年定讞。其中調查局台北市調查處前調查官郭詩晃，在本案中收受王音之500萬元，放水沒有清查潤寅，檢方因此對郭男提起公訴，一二審均重判有期徒刑12年、褫奪公權6年。全案再上訴，最高法院審理後，17日將他重判有期徒刑12年確定。

潤寅集團是老牌紡織貿易商，旗下包括潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業共4家公司，集團負責人為楊文虎、王音之夫婦。但因財務操作不當、資金周轉不靈，他們自2008年起以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸；詐貸所得除支付公司開銷外，還購買豪宅享受奢華生活。最後公司2019年6月間一連串跳票，最終惡性倒閉，楊文虎夫婦留下一屁股債潛逃美國。檢調單位透過司法互助逮回楊文虎夫婦，2夫婦在2021年12月間，遭最高法院分別判刑25年、併科6億元以及判刑27年、併科6億5千萬元定讞。

不過台北地檢署偵辦本案期間查出案外案，檢方查出，當時調查局台北市調查處專員郭詩晃，在2009年間因為都更關係，認識有富建設董事長洪村騫、開發部經理李世仁。由於郭男在2016年間承辦潤寅疑似詐貸的商業案件，王音之發現後，透過洪村騫表達行賄郭男的意思。

2017年2、3月間，洪村騫為協助王音之自案件脫身，就透過李世仁相約郭詩晃，約定在郭男母親住處見面。洪村騫隨後將裝有500萬元現金的水果箱置於郭母家中，離去前還刻意提醒郭男，千萬不要將水果箱轉贈他人。

郭男收下賄賂後，於2019年1月間，先向李世仁洩密稱：「案件將調查終結。」5天後，他將潤寅案卷證以查無不法理由「列參」，不予查辦，送交檢察官。李世仁得知後轉告王音之，「王董：您的案件已經簽送出結案」。檢方事後查出全案，由於洪、李2人認罪，檢方對2人做出緩起訴處分，至於郭男則被依照《貪污治罪條例》「違背職務收賄罪」提起公訴。

一二審均將郭男重判有期徒刑12年、褫奪公權6年。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。此外，郭男也被送懲戒。懲戒法院調查發現，郭男除了收受本案500萬元賄賂以外，還在母親喪禮上，收受洪村騫交付的奠儀10萬1000元，因此判決將他撤職停用4年，並罰款60萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台南淫官沒去勘災！翹班猥褻2男童
必勝客1熱門口味宣布停賣！　達美樂秒推5折優惠
才剛道歉！義披薩老闆「髒話怒飆1星網友」　這行為恐遭重罰
台大學長「看不慣放鴿子」豪氣發飲料　店家揭：半小時就匯訂金
高雄月世界淪「大型垃圾場」！　破袋檢查是台南來偷倒
大師兄又出手！丟12年前「抱怨館長」截圖　結果糗了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南離譜淫官！勘查風災竟半路開溜　衝游泳池強摸2男童遭重判

紋面阿嬤出現了！花蓮明利村連日清淤　精神象徵雕像重見天日

吊掛大原木竟遇死劫！男遭翻覆吊車重壓亡　兒接噩耗震驚衝現場

太平洋縱谷馬拉松11/22登場！5千選手競跑　花蓮市區交管一次看

台中89猴半夜炸街！住戶氣不過噴滅火器…反遭多人拿球棒打趴

女國中生遺失手機！內有珍貴寵物貓照片　女警摸黑幫找回

台南淫官翹班游泳！進更衣室猥褻2男童還拍照　遭法院重判8年8月

詐騙盛行！南投地檢署招考檢察官助理　月薪最高5.2萬徵打詐新血

衝待轉區釀1死8傷！73歲翁涉過失致死罪　移送步出警局全程不語

校長爸媽崩潰！周暐宸打假球判4年9月　涉「偽證」被抓包更慘

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

台南離譜淫官！勘查風災竟半路開溜　衝游泳池強摸2男童遭重判

紋面阿嬤出現了！花蓮明利村連日清淤　精神象徵雕像重見天日

吊掛大原木竟遇死劫！男遭翻覆吊車重壓亡　兒接噩耗震驚衝現場

太平洋縱谷馬拉松11/22登場！5千選手競跑　花蓮市區交管一次看

台中89猴半夜炸街！住戶氣不過噴滅火器…反遭多人拿球棒打趴

女國中生遺失手機！內有珍貴寵物貓照片　女警摸黑幫找回

台南淫官翹班游泳！進更衣室猥褻2男童還拍照　遭法院重判8年8月

詐騙盛行！南投地檢署招考檢察官助理　月薪最高5.2萬徵打詐新血

衝待轉區釀1死8傷！73歲翁涉過失致死罪　移送步出警局全程不語

校長爸媽崩潰！周暐宸打假球判4年9月　涉「偽證」被抓包更慘

藍委支持增設「兒少家庭署」　籲編制人力應達百人以上規模

Mandy首曝「大S託付她的遺願」：我一直在做！　高EQ大讚：親媽教得好　

張立東控遭風田背叛搶妹！　驚爆女方身分「他前任家具千金」

巫翊俅奪120+公斤級硬舉金牌　台灣健力世錦賽9金11銀10銅作收

謝京穎敬業近況曝光！遭設計下藥昏迷　「跳進冰泉」冷到肚子痙攣

孫德榮突2度心悸又暈眩「找律師改生前遺囑」　百坪別墅引感慨

館長遭爆涉職場性騷　新北勞工局：當事人須提申訴才能查證

只要三題！直覺快測　找出你心裡藏著哪位魔法小天使

8款秋冬「無捲度短髮」推薦！慵懶不用燙、日常好整理

賴清德宣布成立兒童及家庭署　她批「一廂情願」：改名無法回應挑戰

【不要動啦】銀龍魚突然跳缸 飼主急抓回還丟過頭

社會熱門新聞

即／SBL裕隆打假球撈2473 萬　10球員判決出爐

34歲男車禍自行就醫突身亡！高大成曝可能原因

即／水淹蘇澳煙波飯店！11泡水車住客怒提集體訴訟

凌虐10少女逼賣淫拍片　桃園惡毒應召站獸行曝光

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

妹子幫汽修師傅代駕　送他回家卻慘遭性侵

高雄男暴衝9傷　3秒掃倒8車畫面曝

少女滿身傷奔急診　醫驚黑幫介入破淫窟

早餐店老闆外送遇死劫　妻女哀痛趕赴殯儀館

騎士車禍自行就醫卻突亡　高大成曝原因

少女日接7客！　應召站只給1000逼拍片

林口地瓜球攤遭連2次偷塞錢　老闆嚇爛求停

即／高雄男暴衝車禍！1人傷重不治

校長之子打假球判4年9月　涉「偽證」被抓包更慘

更多熱門

相關新聞

正妹直播主遭廠商性侵！二審判決逆轉

正妹直播主遭廠商性侵！二審判決逆轉

台中一名年輕女直播主小琳（化名）在某棟大樓租住，與廠商阿勇（化名）是同棟但不同樓層的鄰居關係。怎料她準備退租時，阿勇竟假借續租的名義，上門動手性侵，氣得小琳報警提告。台中地院一審判阿勇無罪，案件經過上訴後迎來逆轉，台中高分院撤銷原判決，改判3年6個月有期徒刑。

17歲少女成「普丁情婦」！分手費是豪宅

17歲少女成「普丁情婦」！分手費是豪宅

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

新北「千噸水肥」不見　清運業者拒吐下落遭聲押

新北「千噸水肥」不見　清運業者拒吐下落遭聲押

5連霸林智勇詐保！判囚4年6月定讞...立即解職

5連霸林智勇詐保！判囚4年6月定讞...立即解職

關鍵字：

法律人權潤寅詐貸豪宅詐欺楊文虎王音之調查官收賄最高法院定讞

讀者迴響

熱門新聞

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

即／SBL裕隆打假球撈2473 萬　10球員判決出爐

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面