生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網友揚言「北市各校放炸彈」　教育局：未發現爆裂物

▲▼台北市再爆狼師遭起訴！教育局：已停聘並廢止教練證。（圖／記者楊惠琪攝）

▲嫌疑人揚言在台北市各校放炸彈，北市教育局表示，尚未發現爆裂物。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

教育部國教署今（20日）接獲警政署雲端治安管制系統通報訊息，有犯罪嫌疑人揚言在台北市中小學等校園內放置炸彈。台北市教育局表示，已接獲國教署通知後，並在第一時間啟動校安機制，要求相關學校強化門禁管制及校園巡查，並同步通報北市少年警察隊，視需要進入校園協助。迄今未發現任何實際危害或爆裂物跡象。

教育部國教署表示，今天上午6時許，接獲教育部轉知警政署雲端治安管制系統通報，台北市及新北市共9所高級中等學校相關訊息，已通知學校請求轄區警察單位即時協處並進行校安通報。國教署署也在今天函請台北市政府教育局及新北市政府教育局持續加強校園安全防護工作，增加巡查校園頻率、時段及動線、留意可疑人士等措施，以維校園安全。

國教署指出，為維護師生校園安全，將持續督導相關地方政府及學校與警政單位保持校安聯繫合作機制，並依「強化校園安全防護機制實施計畫」落實校園安全各項工作，共同維護校園整體安全。亦請運用各種多元管道方式，加強向師生及家長宣導相關安全防護意識，以提升學生自我防護知能。

北市教育局則表示，今天接獲國教署通報後，已在第一時間啟動校安機制，要求相關學校強化門禁管制及校園巡查，並同步通報台北市少年警察隊，也會視需要進入校園協助。迄今未發現任何實際危害或爆裂物跡象。

北市教育局強調，任何危及師生安全的恐嚇行為都不會被容忍，將全力配合警政單位依法究辦，絕不姑息。教育局也將持續掌握情資，並請各校加強校內安全巡查，提醒教職員工生提高警覺，如發現可疑人、事、物，應立即通報學校及警方查證。

11/18 全台詐欺最新數據

