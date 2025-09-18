建中北一等5公立高中首推AP課程　學分抵免全球500所大學

▲台北市教育局宣布，領先全國公立高中，在建中、北一女等5校首推AP課程。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為提升資優教育，台北市教育局今（18日）宣布，領先全國公立高中，在建中、北一女等5所公立高中，首推國際大學預修課程（AP課程），該課程獲得美加及歐洲等60多國、超過500所大學學分抵免，在校高一至高三生都有機會修課，盼透過引入國際認證的高階學術課程，讓北市學子與世界接軌。

AP課程是一套由美國大學理事會規劃與推動的「大學預修課程與課程配套測驗」，讓高中生在校期間即有機會選修大學程度課程，並參加全球一致的標準化測驗。北市教育局表示，AP課程優異成績，除可獲得美加及歐洲等60多國、超過500所大學學分抵免與加速修業，也是全球高等教育所共同認可的學術語言，是世界各地優質高中積極開設的課程體系。

目前國內由學校提供AP課程選修機會，大多侷限在私立國際學校、國際部等特定學校及班級，為讓公立高中學生擁有相同機會，北市教育局今天在建中舉行北市高中資優生選修AP課程試辦計畫啟動儀式，從114學年度起，建中、北一女、成功高中、中山女高與松山高中5所高中，依學生需求開設「AP微積分BC（AP Calculus BC）」及「AP物理C：力學（AP Physics C: Mechanics）」課程，各校依情況開設1至2個班級，每班上限40人，高一至高三學生都可申請。

台北市教育局長湯志民指出，透過AP課程，讓具備資優潛能的高中生，可以提早接觸大學層級的學科知識，強化邏輯思維、分析推理與學術寫作能力，有助於在各學科領域精進學習，而且AP課程獲得全球60多國、超過500所大學承認，學生若要到國外升學相當方便，透過教育局為學生搭橋，希望讓學生成為具有創新思維國際領導人才。

教育局進一步表示，透過資優生選修AP課程試辦計畫，讓公立高中學生擁有選修AP課程並參加AP檢定的機會，為提升自身學術能力與未來升學奠定優勢。未來將依據辦理成效持續檢討與精進，評估擴大開設科目，期盼透過此計畫，北市學子在學習過程中與世界接軌，成為兼具國際視野與在地關懷的全球化人才。