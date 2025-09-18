北市「生生喝鮮奶」下周加碼　2到12歲學童每人可領2瓶

▲北市教育局響應「世界學校乳品日」，生生喝鮮奶下周加碼。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

9月24日是「世界學校乳品日」（World School Milk Day），台北市教育局為響應，宣布「鮮奶周報—生生喝鮮奶」推出加碼活動，在9月22日至9月28日當周，符合資格學童可兌換2瓶鮮奶或豆漿，營養補給翻倍。

台北市「鮮奶周報」從今年4月上路。北市教育局表示，家長滿意度高達九成五，更有4萬名學童達成「周周報到」，並在9月1日起升級為2.0版，補助對象新增設籍台北市、未在北市國小或幼兒園就讀的2至12歲學齡兒童。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為響應國際「世界學校乳品日」並強化飲用乳品習慣，教育局特別加碼，在9月22日至28日期間，學童除可領取每周原有的一瓶鮮奶，將再多加一瓶，等於下周可兌換兩瓶。就讀或設籍台北市的2至12歲學齡兒童，只要持數位學生證、幼兒數位卡證或兒童優惠卡，即可至合作的7-ELEVEN、OK、全家、全聯、美廉社、家樂福超市（部分門市適用）、萊爾富等七大通路兌換。

為鼓勵學童定期補充成長所需營養，教育局也提醒，配合「鮮奶周報」2.0上路，規劃「食在營養～抽獎三重奏」系列活動，自今年9月一路延續至115年1月25日，獎項豐富多元，第一重「食在營養月月抽」，凡是活動期間兌換一次鮮奶或豆漿，就能獲得一次抽獎機會，每月抽出100名幸運兒，贈送「兒童新樂園一日樂FUN券」；第二重「百萬幸運兒」，當全市累積兌換人次達百萬里程碑，該位兌換者將獲得Switch遊戲機（含健身環及手把）；第三重「全勤獎」，凡於活動期間達成每周全勤兌換者，除可獲得跳繩一條，還能參加加碼抽，贏得「休閒農場套票」，與家人同遊農場，體驗食農教育。