北市教育局500萬元助花蓮災校　540學生生活補助2000元

▲北市教育局投入500萬元幫助花蓮受災學校。圖為光復國中棒球場慘被泥沙掩蓋。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者許敏溶／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮。台北市教育局表示，為助力花蓮縣學校災後復原，讓師生能安全及安心學習，教育局投入500萬元協助花蓮縣災損學校，購置資訊、教學及行政設備，加速校園復原速度，另規劃108萬元，預計提供540名學生每人2千元生活補助金。

北市教育局表示，光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖溢流，對當地學校帶來損害，台北市長蔣萬安第一時間指示教育局主動與花蓮縣聯繫，在確認需求後，將協助花蓮縣500萬元經費，相關款項將提供花蓮縣教育處，作為受災學校進行資訊、教學及行政設備的購置與更新，讓師生能盡早回到學校學習環境。

教育局指出，台北市政府教育局認助清寒學生基金會，也會提供每位花蓮縣國中小學生每人2千元生活補助金，預計幫助540位學生，補助金額總計108萬元，並開放花蓮縣師生使用酷課雲線上學習平台。

為確保學生在校園重建期間仍學習不中斷，北市教育局表示，「台北酷課雲OnO線上教室」及「CooC+教學影音平台」，將免費開放提供花蓮縣各級學校的師生使用，師生可透過教育雲帳號登入，即可運用OnO教室平台進行遠距直播教學、開設線上課程，CooC+平台則無需登入，即可自由觀看4749部學習影片。