北市萬華私幼爆虐童「20人受害」　教育局：已裁罰97萬

▲民進黨立委林月琴、北市議員張文潔與家長召開記者會，控訴北市府縱容兒虐一再重演。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市萬華區某私立幼兒園發生教保人員違法對待幼兒案。北市教育局今（28日）表示，3月接獲通報後，即命行為人停職靜候調查，經清查監視器影像後認定呂姓助理教保員不當對待幼生行為屬實，5月上旬裁罰呂員12萬元且2年不得擔任教保員，後又發現隔壁班2名人員涉有違法虐童行為，調查後兩人共罰13萬，並對幼兒園裁罰，累計罰鍰超過97萬。

立委林月琴、議員張文潔今天與多位受害幼童家長召開記者會，控訴北市萬華某幼兒園發生虐童事件，從今年2月起就發現幼童拒絕上學，幼童向家長反映老師會打人，身上也出現多處不明瘀青。直到監視器畫面曝光，共有20位以上幼童受害，發現幼童被教保員掐著脖子抓起來晃或摔在地上，甚至拉到監視器死角施暴。後來更發現被裁罰老師，竟轉任到補習班繼續工作，教育局竟未加以制止及管理。

面對質疑，北市教育局今指出，教育局在3月10日接獲通報後，立即命行為人停職靜候調查，第一時間保存工作紀錄器影像等證據，並以最快速度完成調查。3月中旬至4月下旬共召開16次監視器調閱檢視畫面，經清查該園40個上課日、約320小時監視器影像。

教育局認定呂姓助理教保員不當對待幼生行為屬實，在5月上旬依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」規定提報北市認定委員會作成決議，裁處呂姓助理教保員12萬元罰鍰且2年不得擔任教保服務人員，並公告於台北市幼兒園不適任人員公告專區，確保資訊公開。

教育局進一步表示，在調查過程中，查閱工作紀錄器發現隔壁班2名人員，也涉及違法對待幼兒行為，故主動納入調查，分別裁處1名郭姓助理教保員12萬元罰鍰且2年不得擔任教保服務人員，另1名蕭員則裁處1萬元罰鍰，全案在5月中旬完成裁罰及公告，全案在違法部分皆已從重、從嚴裁處，累計罰鍰共97萬3500元。

至於家長指控，被裁罰老師竟轉任到補習班繼續工作，北市教育局指出，8月15日派員稽查該幼兒園同址2樓、同一負責人經營補習班，確實查獲該班未陳報教職員工，並違法聘僱呂姓助理教保員為補習班教師。由於負責人明知呂員有不當對待兒少情事，仍違法聘僱其至補習班任職，且未通報，核屬情節重大，教育局業依法從重裁處罰鍰共50萬元。同時也發文嚴正告誡該補習班，疑似有補教法規定不適任情事人員，補習班應依權責妥處，不得讓其入班接觸學生。